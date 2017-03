Analizele Simonei Halep au ieşit bine

Simona Halep a plecat spre California, unde va lua startul la Indian Wells. A patra jucătoare a lumii a încheiat cu succes perioada de recuperare în urma accidentării la genunchi şi este hotărâtă să revină în forţă în circuit.

Constănţeanca a jucat cinci meciuri în circuitul WTA în 2017, ultimul pe 30 ianuarie, la Sankt Petersburg. "Mă simt OK, eu cred că m-am recuperat, dar va trebui să văd la meci oficial pentru că este diferit şi acolo am avut dureri ultima dată. Am făcut toate analizele înainte să plec şi au ieşit foarte bine, adică nu mai am nimic, sper să fie bine", a declarat Halep. "Sunt mult mai relaxată, pauza asta mi-a prins bine, nu am nimic de pierdut. Am stat aproape o lună, va fi greu să intru din nou în ritm, dar asta trebuie să fac, asta îmi este meseria şi sunt OK, sunt foarte relaxată", a mai spus românca. În 2015, Halep a câştigat turneul de categorie Premier Mandatory, cu premii în valoare de peste cinci milioane de dolari. Anul trecut, românca s-a oprit în sferturi.