Anderlecht caută primul gol marcat în Ligă

În această seară, de la ora 21.45, în direct la Telekom Sport 4, se dispută meciul de Liga Campionilor dintre Anderlecht şi Bayern Munchen, care contează pentru etapa a 5-a a Grupei B.

Anderlecht are parte de un sezon de coşmar în Liga Campionilor. A pierdut toate cele patru meciuri disputate până acum şi nici măcar n-a marcat vreun gol. În schimb, a primit 15! Există mici speranţe pentru locul de Europa League, însă depinde şi de jocul rezultatelor. De cealaltă parte, Bayern e pe locul 2 în grupa B, iar singura miză rămasă până la final este prima poziţie, ocupată în acest moment de PSG. Celtic nu o mai poate ajunge din urmă indiferent de ce se întâmplă în cele două etape rămase de disputat. Belgienii nu pot conta la acest meci pe Gerkens, Najar, Obradovic şi Stanciu. Accidentarea de ultim moment vine într-un moment complicat pentru internaţionalul român, care oricum pierduse echipa de ceva timp. E foarte posibil ca Stanciu să o părăsească pe Anderlecht în perioada de mercato din iarnă. Bayern are probleme şi mai mari de lot. Neuer, Alaba, Rafinha şi Mullter nu pot evolua în această partidă.

Barcelona îşi poate asigura câştigarea grupei D dacă va obţine măcar un rezultat de egalitate la Torino. În plus, catalanii se pot califica şi în cazul unei înfrângeri, cu condiţia ca Sporting Lisabona să nu se impună în celălalt meci al grupei, cu Olympiacos. De cealaltă parte, Juve se poate califica în cazul unei remize, dacă Sporting nu îşi câştigă meciul. În grupa C lucrurile se pot rezolva înca din această etapă, în cazul în care Chelsea şi AS Roma nu pierd partidele cu Qarabag, respectiv Atletico Madrid. Pentru echipa lui Diego Simeone meciul cu AS Roma reprezintă o primă finală, însă madrilenii au nevoie şi de ajutor pentru a mai spera la o calificare în optimile Ligii Campionilor. Cu doar trei puncte după primele patru etape, Atletico trebuie să-şi câştige meciurile rămase de disputat şi să aştepte ca Chelsea sau AS Roma să piardă puncte în confruntările cu ultima clasată, Qarabag.

Programul meciurilor de azi transmise de Telekom Sport (partidele încep la 21.45):

Grupa A: ŢSKA Moscova - Benfica (de la 19.00, la TS 2) şi Basel - Manchester United în Grupa A,

Grupa B: PSG - Celtic (TS 3) şi 21.45 Anderlecht - Bayern Munchen (TS 4 şi facebook Telekom Sport România)

Grupa C: Qarabag - Chelsea (de la 19.00, la TS 1) şi Atletico Madrid - Roma (TS 2)

Grupa D: Juventus - Barcelona (TS 1) şi Sporting Lisabona - Olympiacos