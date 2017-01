Andone mai vrea doi jucători

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Ioan Andone, a anunţat că gruparea alb-roşie caută "un fundaş central şi un jucător de număr 10" şi speră să poată fi transferaţi înainte de 15 ianuarie, când este programată plecarea lotului în stagiul de pregătire din Spania.

"Ceea ce căutăm nu am găsit. Am spus că ne dorim doi titulari şi încă nu i-am găsit. Sper să îi găsim şi să îi am la pregătire în Spania. Căutăm un fundaş central şi un număr 10. Chiar un vârf dacă nu găsim un număr 10. Astea sunt posturile pe care ne dorim jucători. Dar să fie clar, dacă nu pot să fie titulari, mai bine nu îi luăm. Deci să fie mai buni decât ce avem noi acum", a spus el.

Gabriel Torje, Lucian Sânmărtean, Florin Cernat sau francezul Claude Dielna ar putea ajunge la Dinamo în această pauză competiţională. "Torje şi Sânmărtean sunt soluţii... Orice jucător bun e o soluţie, mai ales dacă are experienţă. Şi cu Cernat am avut nişte discuţii. Vedem, unii sunt sub contract. Palic şi Nistor sunt jucători de număr 10, dar mai avem nevoie, pentru că partea a doua a campionatului este decisivă. Sunt cinci meciuri din campionatul regulat şi play-off-ul. E foarte important să am jucători pe care să îi rulez, pentru că suntem şi în Cupa Ligii şi în Cupa României angrenaţi. Claude Dielna e un jucător interesant, dar nu a jucat de mult timp. Sunt discuţii cu el, nu are rost să minţim. Sunt discuţii de vreo săptămână şi ceva legat de contract. Să vedem de ce nu a jucat, ce accidentări a avut... dacă o să vrea să vină, îl primim", a explicat Andone.

Întrebat dacă se impune amânarea campionatului din cauza vremii, antrenorul a răspuns: "Depinde cum va fi vremea. Cred că ar trebui să nu se joace pe terenurile care sunt impracticabile, cum au fost cele de la sfârşitul anului. Costă bani să dai drumul la încălzirea terenului, dar trebuie să dai ca să ai condiţii bune de joc. Şi la noi, la Dinamo, este încălzire, o să îi dăm drumul cu o săptămână înainte, mai ales că primul meci, cel cu Viitorul, este extrem de important pentru noi. A venit din păcate vremea asta infernală. Îmi pare rău că nu m-am uitat pe previziuni şi să fi plecat mai repede în stagiul din Spania. Măcar cu două-trei zile, ne-ar fi prins bine. Gerul e foarte mare, sunt-15 grade şi e greu să te antrenezi. Dar avem aici, la Săftica, un sintetic foarte bun. Facem pe el şi apoi în sală".

Formaţia Dinamo va pleca la 15 ianuarie într-un stagiu de pregătire centralizată în Spania, la Estepona, în care sunt prevăzute patru meciuri amicale, cu Tianjin Teda (China), Eintracht Braunschweig (Germania), FC Zürich (Elveţia) şi Videoton Szekesfehervar (Ungaria). Întoarcerea în ţară din acest cantonament este prevăzută pentru 29 ianuarie.