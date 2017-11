Andy Murray s-a despărţit de antrenorul Ivan Lendl

Tenismenul britanic Andy Murray, aflat pe locul 16 în clasamentul mondial ATP, a anunţat vineri că nu va mai colabora cu antrenorul Ivan Lendl.

"Îi sunt recunoscător lui Ivan pentru tot ajutorul şi îndrumarea pe care mi le-a oferit de-a lungul anilor, am avut mare succes şi am învăţat multe formând o echipă. Acum mă concentrez asupra pregătirii pentru Australia şi pentru revenirea în competiţie, cu echipa pe care o am", a transmis Murray, prin intermediul site-ului oficial. Ivan Lendl va continua să lucreze cu Federaţia Americană de Tenis (USTA), pentru dezvoltarea tinerilor jucători. "Îi doresc mult succes lui Andy. Am avut o perioadă foarte bună şi ne-am distrat foarte mult", a precizat Lendl.

Murray (30 de ani) a fost antrenat de Lendl în perioada 2012-2014 şi a înregistrat trei succese majore (Wimbledon 2013, US Open 2012 şi Jocurile Olimpice de la Londra 2012).

Cei doi au reluat colaborarea în vara anului 2016, pe durata sezonului de iarbă, după despărţirea britanicului de antrenoarea Amelie Mauresmo. Ulterior, Murray s-a impus în turneul de la Wimbledon şi a cucerit a doua medalie olimpică de aur din carieră, ajungând pentru prima dată lider mondial.

Ivan Lendl, un american de 57 de ani născut în Cehia, a ocupat locul 1 lume şi a câştigat opt titluri de Mare Şlem. Murray va continua să lucreze alături de britanicul Jamie Delgado. El vrea să revină în circuit cu ocazia turneului de la Brisbane, din ianuarie, după o pauză cauzată de o accidentare la şold. Ultimul meci oficial disputat de către britanic a fost sfertul de finală de la Wimbledon din iulie.