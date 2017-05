Selecţionerul Christoph Daum a început pregătirea meciului din Polonia. România va întâlni, pe 10 iunie, la Varşovia, liderul grupei de calificare la Campionatul Mondial. În tur, pe Arena Naţională, Polonia s-a impus cu 3-0.

"Cel mai important pentru mine este ca jucătorii să dea totul pentru România, iar apoi vom vedea, ne vom pregăti în cel mai bun mod, vom începe săptămâna viitoare cu antrenamente individuale pentru jucătorii liberi, iar apoi va trebui să ne arătăm calitatea în acest meci la Varşovia. Am analizat prima partidă foarte clar, am văzut ce am făcut bine şi putem acum să facem următorul pas la Varşovia. Este bine mereu să ai o adversară în faţa căreia poţi să îţi îmbunătăţeşti calităţile" , a declarat Christoph Daum.