Astra Giurgiu continuă cursa spre play-off

Campioana s-a impus cu 3-1 la Chiajna şi a ajuns la a şasea victorie la rand în Liga 1.

Partida a început furtunos, cu două goluri într-un singur minut. Fabricio a reluat spectaculos centrarea lui Budescu pentru 1-0, dar avantajul Astrei a durat doar câteva secunde. Junior Morais a încercat să-i trimita lui Silviu Lung junior, după ce gazdele au repus mingea de la centru, însă Serediuc a speculat pasa înapoi şi a adus egalarea. Astra a preluat din nou conducerea imediat după pauză. Abia intrat pe teren, Florea a întors doi fundaşi şi l-a învins pe Bălgrădean pentru 2-1. Trupa lui Şumudică s-a desprins cu un sfert de ora înainte de final. Dobrosavlevici a gafat incredibil, iar Budescu a profitat imediat şi a făcut 3-1. Următorul meci al Astrei este joi, atunci când se va disputa restanţa cu CSM Poli Iaţi, de la ora 20.00.

Dan Alexa s-a aflat luni seară la prima înfrângere de când este pe banca ilfovenilor. Deşi este mulţumit de randamentul echipei arătat până acum, ”Chirurgul” apreciază că elevii săi au jucat imatur în înfrângerea suferită pe teren propriu cu campioana României. El consideră că Astra a câştigat pe merit şi diferenţa au făcut-o momentele în care proprii jucători au comis greşeli copilăreşti. ”Pentru noi era important să nu pierdem azi, cred că puteam obţine mai mult. Maturitatea lor a făcut diferenţa, calitatea lor a fost incredibilă. Dacă ar fi avut ocaziile noastre înscriau şi mai mult. Repet, sunt mulţumit de multe momente ale jocului, dar am dovedit imaturitate şi dacă faci greşeli cu Astra e greu să obţii ceva. Nu comentez arbitrajul, am pierdut din cauză că în anumite momente am făcut greşeli copilăreşti”, a punctat tehnicianul de 37 de ani.

De când a ajuns pe banca ilfovenilor de la Concordia Chiajna, Alexa a câştigat cu Pandurii Târgu Jiu, scor 1-0 şi cu Dinamo, scor 2-1. Cu FC Botoşani, ilfovenii au încheiat la egalitate, scor 1-1. ”Dobrosavlevici, Răsdan, Răducanu sau Albu sunt jucători tineri şi sunt predispuşi la greşeli, dar sunt jucători buni, am încredere în ei o să le dau credibilitate şi pe viitor. Sunt mulţumit de punctele strânse până acum, am avut cele mai multe puncte pe teren. Dar am întâlnit foarmaţia Astrei care atunci când greşeşti te taxează imediat, am început bine, dar îmi doream mai mult în meciul de azi. La Timişoara ne aşteaptă un meci foarte greu, un meci care pe care, cunosc echipa de acolo şi cu siguranţă vom avea un meci dificil”, a conchis tehnicianul.

De partea cealaltă, Marius Şumudică a fost protagonistul unui episod amuzant la finalul partidei. Antrenorul campioanei a găsit un "bilet de ameninţare" în parbrizul maşinii sale. "Nu mai parca aici, că-ţi rup ştergătoarele! Ionuţ Chirilă", era mesajul adresat lui Şumudică. Tehnicianul l-a citit şi apoi a replicat cu zâmbetul pe buze: "Dacă vii cu pantofii ăia de crocodil". Antrenorul de 45 de ani a explicat că totul a fost doar o farsă pusă la cale de câţiva prieteni. "Ştiam că nu scap. Sunt nişte prieteni de-ai mei, de pe vremea când eram la Concordia şi eram convins că pun la cale o farsă", a spus Şumudică. Numele lui Ionuţ Chirilă nu a fost ales întâmplător. Este antrenorul pe care Şumudică l-a înlocuit la Chiajna, în martie 2014, şi cu care tehnicianul Astrei a avut un conflict în trecut. Marius Şumudică a mai spus că regretă faptul că a aruncat biletul pe jos şi a explicat motivul pentru care a ieşit de la vestiare ţinând în braţe un bax de apă. "M-a prins cu baxul ala de apă în mână, pentru că eu după meciuri trebuie să beau doi-trei litri de apă. Nu ştiu ce-a fost în capul meu de am aruncat biletul pe jos. Mai bine îl luam amintire", a povestit el.