Astra s-a calificat în grupele Ligii Europei

Campioana României a câştigat, cu 1-0 (în tur a fost 1-1), meciul disputat în deplasare cu West Ham în play-off-ul Ligii Europei şi a obţinut calificarea în grupe. Golul a fost marcat de Teixeira (45).

Marius Şumudică, antrenorul Astrei Giurgiu, a fost extrem de fericit la conferinţa de presă de la finalul meciului. ”Sunt foarte bucuros că de data asta atmosfera e mai animată, sunt mai multe persoane faţă de anul trecut. Se pare că a fost seara noastră, am avut şi noroc, dar în fotbal nu poţi să învingi fără noroc. Norocul ţine cu cei puternici! Am întâlnit o echipă cu mult peste nivelul nostru din toate punctele de vedere, dar am dovedit astăzi că dovedim un grup puternic”, a spus antrenorul.

Euforic, Şumudică s-a dezlănţuit şi a glumit cu jurnaliştii englezi de la conferinţa de presă. ”Este cred una dintre cele mai frumoase zile din viaţa mea, la fel ca cele când s-au născut copiii mei. Fiindcă ştiam că sunt ai mei! E un rezultat mare! Doresc baftă şi un parcurs cât mai bun în Premier League pentru West Ham. Vreau să îmi felicit jucătorii, am jucat şi împotriva publicului. M-aş bucura să am şi eu un asemenea public care să te împingă de la spate. Avem deja multe cereri de bilete pentru grupe, în jur de 500. Sunt foarte bucuros, asta-i viaţa!”, a spus Şumudică.

Nu a încheiat discursul fără să taxeze din nou ieşirea lui Gigi Becali, cel care a spus de mai multe ori că nu vrea să se califice şi Astra în grupele Ligii Europei pentru a nu împărţi bonusul de market pool de la UEFA. ”E o realizare mare să elimini West Ham doi ani la rând. Mi-a fost foarte greu să nu fiu alături de echipă, în ţara mea sunt interzis şi nu pot să fiu alături de echipă. De două luni nu pregătesc echipa. FIFA dă o decizie, FRF probabil vrea să ia altcineva campionatul şi dă altă decizie. Asta e viaţa! Un patron din România dorea să nu se califice Astra ca să nu împartă market pool-ul. Iată că ne-am calificat şi noi şi ne-am asigurat bugetul pentru întregul sezon”, a spus antrenorul.

Şumi a dezvăluit că a discutat puţin cu Bilic, pe care l-a învins pentru a doua oară în doi ani, iar la final croatul i-a transmis cu umor că speră ca Astra şi West Ham să nu se mai întâlnească în cupele europene. "Slaven Bilic nu a intrat la cabine după meci. A rămas pe hol şi a aşteptat toată echipa Astrei, inclusiv pe mine, pentru a ne felicita. Asta trebuie să ne dea de gândit. La sfârşit ne-am îmbrăţişat, el m-a felicitat şi înainte să intre în vestiar mi-a zis: «Sper ca la anul să nu cădem tot cu voi!». La noi este o altă mentalitate şi tocmai d-aia vreau să mă bucur de acest moment ", a declarat Şumudică.

Tehnicianul anunţă şi noi transferuri la Astra. Tehnicianul de 45 de ani spune că vizează aducerea a cel puţin patru jucători, foarte probabil străini. Şumudică speră să acopere posturile de mijlocaş central şi mijlocaş stânga, după ce Boldrin şi De Amorim au fost vânduţi Stelei. "Mai avem nevoie de trei, patru jucători cel puţin. Am câţiva jucători pe care aş vrea să-i aduc, dar trebuie să vedem dacă putem ajunge la consens. Pe doi dintre ei i-am putea aduce sub formă de împrumut, dar ar trebui să le achităm o parte din salarie. Să vedem dacă ne putem înţelegere. E vorba de un club din Italia şi unul din Grecia. Ne mai trebuie un jucător la mijlocul terenului, avem nevoie de un fotbalist de bandă stângă", a mai spus Şumudică.

"Înseamnă mult această calificare, din punct de vedere economic ne dă linişte pentru un an. Cred că ei au avut tot, dar n-au avut inimă şi suflet ca Astra, cred că aici i-am depăşit. Am arătat că în România e calitate, indiferent ce se spune. Acum, cu intrarea în grupe, avem nevoie de mai multi jucători. Marius Sumudica a format grupul ăsta, e ca un tată pentru noi. Nu e un antrenor normal şi asta înseamnă mult. Avem nevoie de el lângă noi. Acum termină suspendarea, jucătorii au avut vină pentru rezultatele mai puţin reuşite. Acum trebuie să-l ajutăm noi pe el, să nu se gândească să plece, iar rezultatul ăsta ne ajută", a spus Geraldo Alves.

"Am jucat pe un stadion arhiplin. A fost o experienţă extraordinară, iar noi am reuşit o performanţă extraordinară. Fiecare dintre noi a intrat pe teren cu gândul de a face mai mult. Publicul a fost un imbold pentru noi. În România sau pe alte arene din Europa nu mai găseşti aşa ceva", a spus Silviu Lung jr. Internaţionalul român de 27 de ani a comentat şi revenirea lui Şumudică pe banca Astrei şi a mărturisit că în această vară a avut o ofertă de a părăsi gruparea, dar clubul a refuzat-o. "Avem nevoie de Şumudică. Ne bucurăm că i se termină suspendarea peste câteva zile. Acum o să ne axăm pe campionat, până acum nu ne-a fost gândul. Am avut o ofertă de la ADO Den Haag în această vară, dar nu a fost acceptată de club. Când o să fie bine pentru ambele părţi, voi pleca", a spus Silviu Lung Jr.

Florin Lovin a mers mai departe şi a dat mai multe detalii din interior, începând cu un moment petrecut înaintea startului noului sezon. "Nu-mi vine să cred ce am făcut la vârsta mea. E un vis care nu se mai termină. Frumuseţea fotbalului şi-a dovedit măreţia. Acum 3 zile eram la pământ. Acest om minunat Şumudică ne-a calificat. Cu toate defectele lui are un suflet uriaş. Asta mă face să plâng lângă el de bucurie. Înainte de startul sezonului îi spuneam lui Şumi că nu ştiu dacă pot să joc din trei în trei zile. Când vine Teixeira lângă mine, la 36 de ani, e incredibil. Suntem la o vârstă care, fără modestie, tinerii au ce învăţa de la noi. Vreau o echipă din Anglia în grupe în afară de United", a spus el.

Constantin Budescu a comentat şi el calificarea în grupe. "Felicitări băieţilor care au făcut o partidă extraordinară. Am trăit meciul la cote maxime. M-am băgat singur într-o cameră şi tot strângeam din pumni. Mă rugam să nu ne egaleze pentru că ar fi fost foarte greu să revenim. Încă o dată am dovedit că suntem un grup. Jucătorii s-au unit mereu în momentele grele, la fel am luat şi titlul. E mult mai greu să trăieşti un meci din faţa televizorului, emoţiile sunt mai intense. Strigam din faţa televizorului la Nico să paseze mai repede. Îmi făceam speranţe şi înaintea meciului că ne vom califica. Ştiu ce oameni de caracter sunt jucătorii. Prezenţa lui Şumudică pe bancă a contat peste 50%", a declarat Budescu. El tocmai a semnat cu Astra şi va putea juca din nou pentru Campioana României, fiind eligibil şi pentru grupele Ligii Europei. "Am ales Astra pentru că de aici am plecat, e un club unde îmi regăsesc liniştea şi la care sper să-mi regăsesc ritmul de joc. Sunt obişnuit cu băieţii. Până la iarnă trebuie să revin la aceeaşi parametri la care am fost când am plecat din ţară. Mă gândesc şi la echipa naţională", a declarat el. Internaţionalul român a comentat şi situaţia actuală a echipei, care nu trece printr-o perioadă foarte bună în campionat. Astra are o singură victorie după cinci etape şi a strâns doar patru puncte. "În ceea ce priveşte echipa, nu sunt atât de îngrijorat. Acum, după această pauză, o sa revin şi eu, şi Marius Şumudică pe bancă. Cred că lucrurile vor intra, încet, în normal. Ne vom prezenta cum se cuvine în campionat, vom onora titlul de campioană. Nu cred că lotul este slăbit prea mult faţă de sezonul trecut, e normal ca jucătorii să circule. Legat de plecarea lui Alibec la Steaua, dacă ar fi bine pentru el, de ce nu. Aş înţelege o plecare a lui", a mai spus mijlocaşul.

Antrenorul lui West Ham, croatul Slaven Bilic, s-a declarat dezamăgit şi frustrat de eşecul echipei sale, care a dus la a doua eliminare consecutivă din Liga Europei în faţa echipei române. "Dezamăgirea este imensă. Este o frustrare uriaşă pentru că am zis înainte de meci că este unul dintre cele mai importante jocuri din acest an pentru noi. Nu am avut suficientă mişcare pe teren, am jucat foarte lent şi nu am fructificat ocaziile pe care le-am avut. Sunt mai mult decât dezamăgit, chiar voiam să mergem mai departe. De asta am tras aşa de tare în sezonul trecut, pentru a primi această oportunitate", a declarat Bilic, la prima înfrângere a "Ciocănarilor" pe noua sa arenă, fostul stadion olimpic.

Jurnaliştii britanici critică prestaţia formaţiei West Ham. "«Ciocănarii» suferă o nouă ruşine în faţa micuţei echipe din România", titrează publicaţia Goal, într-un articol dedicat confruntării dintre West Ham şi Astra. "«Ciocănarii» au fost umiliţi în faţa propriilor fani, joi seară, în timp ce oaspeţii au obţinut o victorie neaştepată şi au produs surpriza serii în Europa League”, mai notează Goal. Jurnaliştii de la Daily Mail şi-au adus aminte că Teixeira, autorul singurului gol al partidei retur, a evoluat în liga a doua din Anglia: "Visul european al lui West Ham, încheiat de un fotbalist în vârstă de 35 de ani care a jucat la Barnsley. Reuşita lui Teixeira elimină formaţia lui Slaven Bilic, după o noapte sumbră pe Stadionul Olimpic". Daily Mail mai precizează că Astra Giurgiu are un antrenor care vine după o perioadă lungă de suspendare: „Casă nouă, aceeaşi West Ham. Astra rămâne prea bună pentru «ciocănari», deşi are un manager suspendat încă din martie pentru pariuri. Mai avem de aşteptat pentru o noapte strălucitoare a fotbalului european pe acest stadion elegant”.

The Guardian critică de asemenea prestaţia celor de la West Ham. "Toată munca depusă anul trecut a fost în zadar. La fel şi meciurile de calificare din acest an. Încearcarea celor de la West Ham de a ajunge în grupele Europa League se încheie într-un mod stânjenitor, din cauza manierei în care a pierdut şi a identităţii învingătorilor", scriu cei de la The Guardian. Alte publicaţii din Marea Britanie, precum cotidianul Express, trec cu vederea meciul de joi. De pildă, Express dedică vineri doar un articol formaţiei West Ham şi acela cu privire la un eventual transfer al italianului Simone Zaza. „West Ham ar putea reuşi astăzi cel mai scump transfer din istoria clubului. West Ham este aproape să îl transfere pe Simone Zaza de la Juventus în schimbul sumei de 24 de milioane de lire sterline”, informează Daily Express.

UPDATE: Ieri a avut loc tragerea la sorţi a grupelor competiţiei. Steaua a fost inclusă în Grupa L, alături de Villareal, FC Zürich şi Osmanlispor, echipă la care evoluează şi Raul Rusescu, în timp ce Astra Giurgiu va evolua în Grupa E, alături de Viktoria Plzen, AS Roma şi Austria Viena.