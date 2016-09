Emoţii, diseară, în Liga Europei: Steaua de la 22 şi Astrra de la 20

Cele două reprezentante al României în liga Europei, campioana Astra şi vicecampioana Steaua, vor juca, azi, primele meciuri în această competiţiei.

Astra întâlneşte de la ora 20,00, pe Arena Naţională din Bucureşti, formaţia Austria Viena, într-o partidă contând pentru prima etapă a Grupei E a Europa League. Antrenorul Marius Şumudică a declarat că Austria Viena, adversara de azi, este de acelaşi nivel cu formaţia sa şi de aceea susţine că jucătorii trebuie să fie foarte atenţi. "Este primul joc din această grupă pe care eu o consider una destul de echilibrată. Din păcate, îl jucăm pe Arena Naţională, deşi noi ne-am fi dorit să îl jucăm la Giurgiu. Se poate întâmpla orice mâine, am urmărit adversarii şi cred că sunt de acelaşi nivel cu noi. Nu există o mare diferenţă. De aceea trebuie să fim foarte atenţi, pentru că fiecare punct contează în această grupă în care eu consider că avem chiar şanse de a ne califica mai departe. Contează foarte mult şi banii din Europa League, pentru că fiecare punct am înţeles că aduce în jur de 120.000 de euro. Ceea ce pentru noi e vital. Trebuie să facem rost de bani pentru a avea linişte în sânul echipei", a spus tehnicianul.

Şumudică se bucură că i-a expirat suspendarea şi de joi va putea sta pe bancă la fiecare meci. "Am încredere în lotul pe care îl conduc. Şi cred că e un pas important şi faptul că revin pe bancă alături de ei după două luni şi ceva. Eu ,fie că joc cu Austria Viena, fie că joc cu Gaz Metan, pregătesc meciul la victorie. E clar că eu am jucători cu experienţă, îmi place să lucrez cu jucători trecuţi de 30 de ani. Cred că experienţă internaţională avem mai multă ca ei, pe jucătorii lor nu i-am analizat însă în amănunt, doar am văzut ultimele lor partide. Nu sunt probleme de lot. Denis Alibec a avut o încărcătură la nivelul musculaturii şi ieri am decis să îl menajez un pic la antrenament. Dar azi se va antrena, aşa că nu sunt probleme", a explicat el. Antrenorul a menţionat că îi va fi jenă la meciul cu Austria Viena când în tribune vor fi doar 3-4.000 de spectatori. "Arena Naţională e un stadion foarte mare, nu ne aşteptăm să vină foarte mulţi suporteri. Probabil vor fi familiile, prietenii şi câţiva curioşi care vor să vadă Astra. Nu cred că vor fi mai mult de 3-4.000 de spectatori. Îmi e penibil mâine când vom juca pe un asemenea stadion şi va fi transmis de toate televiziunile. Noroc că sunt pictate scaunele şi vor zice telespectatorii că sunt oameni în tribune. Mi-e şi jenă, dar ăsta e fotbalul. Probabil că vor fi mai mulţi spectatori când va apărea domnul Lăcătuş şi va antrena echipa domnului Boroi. Probabil aceea va avea mai multă identitate", a mai afirmat Şumudică.

Fotbalistul Florin Lovin a declarat, la rândul lui, că este un privilegiu faptul că revine în grupele Ligii Europei după o pauză de şapte ani. " Personal, nu mai credeam că voi mai juca în această competiţie, dar aceasta este frumuseţea fotbalului. În dubla cu West Ham am dovedit că suntem o echipă bună şi cred că e normal să ne gândim la mai mult. AS Roma este favorită, iar noi, celelalte trei echipe, suntem de acelaşi nivel şi fiecare partidă va porni de la 50 la 50 la sută şanse. E un fapt concret că arătăm altfel ca echipă cu Marius Şumudică pe bancă. Şumi are calitatea de a ne motiva şi de a scoate maximum din noi. O cunosc pe Austria Viena şi cred că poate contribui la spectacol mâine seară. E important să câştigăm pentru că e vital să ne recăpătăm încrederea în noi", a spus mijlocaşul. Lovin a afirmat că îl afectează faptul că suporterii români nu mai vin la meciurile de fotbal. "Pe mine mă doare puţin absenteismul acesta din tribună. Când joacă echipa campioană şi cea care se spune că e cea mai iubită din ţară (n.r. — Astra Giurgiu şi Steaua), ambele calificate în Europa League, şi vin 4.000 de oameni în tribună atunci e un mare semn de întrebare", a menţionat Lovin.

Steaua trage la egal

Vicecampioana începe în această seară un nou sezon în grupele Ligii Europei. Jucătorii lui Reghecampf vor juca în Turcia, cu Osmanlispor, de la ora 22.05, cu o echipă destul de puternică. Antrenorul Laurenţiu Reghecampf este însă de părere că echipa sa este peste cea a lui Osmanlispor. Cu toate acestea, tehnicianul de 40 de ani susţine că se va bate cu Osmanlispor pentru locul secund în grupă. ”Pentru noi începe o nouă perioadă, e foarte important să avem parte de un rezultat pozitiv. Probabil că ei au individualităţi, dar ca echipă nu cred că au echipa pe care noi o avem. Sper că acest lucru să se vadă în meci, sper ca jucătorii noştri să dea dovadă de maturitate şi, la sfârşitul celor 90 de minute, să ne bucurăm şi să avem parte de un rezultat pozitiv. Cred că motivaţia e foarte bună şi nu ar trebui să fac eu nimic în plus. E o plăcere să joci la acest nivel şi sper că emoţiile să nu-i copleşească pe jucătorii noştri. Clar am venit să câştigăm aici. Pe mine asta mă interesează şi aşa abordam fiecare meci. Deocamdată, singura favorită din grupa e Villarreal. Acest prim meci e foarte important, mai ales dacă acel meci se joacă împotriva echipei cu care, pe hârtie, te lupţi pentru locul al doilea. De aceea spun că şi un egal e bun pentru noi”, a declarat Reghecampf.