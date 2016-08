Astra speră să treacă de grupe

Campioana României la fotbal, Astra Giurgiu, a fost repartizată în Grupa E a Ligii Europei, alături de Viktoria Plzen (Cehia), AS Roma (Italia) și Austria Viena (Austria).

Echipa antrenată de Marius Şumudică s-a calificat în această fată a competiţiei după ce a trecut de echipa engleză West Ham United în play-off-ul, cu scorul general de 2-1. Formația din Giurgiu fusese eliminată de FC Copenhaga (scor general 1-4) în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Meciurile din prima etapă a fazei grupelor se vor disputa pe 15 septembrie. Următoarele etape vor avea loc pe 29 septembrie, 20 octombrie, 3 noiembrie, 24 noiembrie și 8 decembrie. Primele două clasate se califică în șaisprezecimi de finală.

După revenirea în ţară a formaţiei giurgiuvene, Denis Alibec a comentat tragerea la sorți a celor două formații românești care vor juca în grupe. "Nu prea ne-am odihnit, ce să facem?! A fost și timpul scurt. Suntem foarte fericiți că am realizat această performanță și sper să facem o figură frumoasă în grupe. Părerea mea că ne-a ajutat foarte mult Șumudică și s-a văzut lucrul acesta, că a fost el pe bancă. Cred că putem merge mai departe, să vedem ce va fi. Cred că cel mai greu meci va fi cu Plzen. Mi se pare o echipă foarte bună. Cred că e o grupă accesibilă. Eu cred că Steaua nu se va califica, are o grupă foarte grea", a spus Alibec, citat de Dolce Sport.

La rândul lui, antrenorul Stelei, Laurențiu Reghecampf, se așteaptă la "meciuri echilibrate" în Grupa L, împotriva echipelor Villarreal (Spania), FC Zurich (Elveția) și Osmanlispor (Turcia). "Este o grupă cu echipe foarte bune și consider că vom avea meciuri echilibrate. Villarreal nu mai are nevoie de prezentare, în timp ce Osmanlispor este o echipă foarte bună din Turcia, care a făcut rezultate excelente în sezonul trecut. Chiar dacă au retrogradat în sezonul trecut, cei de la FC Zurich nu au pierdut niciun meci în actualul sezon și sunt favoriți să promoveze. În plus, au câștigat Cupa Elveției, ceea ce demonstrează faptul că formează un grup bun. Sperăm să facem rezultate bune în această grupă și să ne bucurăm cu toții de o nouă calificare în primăvara europeană", a spus Reghecampf.

Steaua va debuta în această grupă pe 15 septembrie, în deplasare, împotriva lui Osmanlispor, de la 22,05 (ora României). Programul partidelor din grupă este următorul: 15 septembrie: Osmanlispor - Steaua (de la ora 22.05), 29 septembrie: Steaua - Villarreal (20.00), 20 octombrie: Steaua - Zurich (20.00), 3 noiembrie: Zurich - Steaua (22.05), 24 noiembrie: Steaua - Osmanlispor (20.00), 8 decembrie: Villarreal CF - Steaua (22.05).