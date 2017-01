Astra vrea să-i ţină pe Şumudică şi Budescu

Singura reprezentantă a României în primăvara Ligii Europei, Astra Giurgiu, are gânduri mari pentru 2017.

Dani Coman a spus, la ”Digi Sport Matinal”, că giurgiuvenii vor să o elimine pe Genk, şi că vor lupta pentru titlul de campioană până la final. Oficialul a mai afirmat că toate obiectivele se pot îndeplini dacă antrenorul Marius Şumudică rămâne la echipă şi va avea linişte. Tocmai de aceea, Coman se va întâlni cu finanţatorul clubului, Ioan Niculae, pentru a vorbi pe marginea amenzii de aproximativ 45.000 de euro. “Şumudică nu a fost amendat pentru că ar fi scandat împotriva Stelei, a făcut altceva, dar haideţi să începem anul în linişte. Nu are rost să spun eu acum ce s-a întâmplat. Însă, o să mă întâlnesc cu domnul Niculae zilele viitoare pentru a discuta şi a găsi o soluţie de compromis. Poate se va micşora amenda, nu ştiu, dar caut doar posibilitatea de a-l face pe Şumi să lucreze în condiţii normale, să aibă parte de linişte. Vreau să luăm tot ce este mai bun din el, măcar până la vară”, a mai spus Coman la Digi Sport.

Constantin Budescu (27 de ani) a redevenit jucătorul chinezilor de la Dalian Yifang (liga a doua), antrenată de Lopez Caro (fostul tehnician al celor de la Vaslui), după ce a expirat împrumutul la Astra, dar internaţionalul român este în continuare curtat. Budescu se află pe lista de priorităţi a celor de la Steaua, a turcilor de la Karabukspor, dar şi oficialii campioanei îl vor în continuare pe mijlocaş. Coman a dezvăluit ce planuri are Budescu. ”Eu am vorbit cu Budescu şi el mi-a transmis că vrea să-şi rezilieze contractul cu chinezii. Are oferta din Turcia, de la Steaua, dar şi alte oferte. Însă, eu sper să continue la noi. Îi vom face o ofertă şi vreau să-l conving să continue”, a spus el. Dacă Budescu nu va mai juca pentru Astra, atunci Florin Cernat va fi ofertat pentru a semna cu giurgiuvenii. ”Florin Cernat este un fotbalist foarte bun, care sigur ne-ar putea ajuta, dar îi vom face şi noi o ofertă, deşi ştiu că şi Dinamo este interesată. Dar, asta doar dacă nu se va întoarce Budescu. Dacă el va continua la noi, atunci nu vom mai avea nevoie de un alt jucător de profilul lui”, a mai spus Coman la Digi Sport.