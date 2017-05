Azarenka revine mai devreme decât a estimat

Bielorusa Victoria Azarenka a anunţat că va reveni în turnee mai repede decât prevăzuse iniţial.

Azarenka a născut în ianuarie şi dezvăluise în aprilie că va juca din nou în august, însă lucrurile s-au schimbat între timp. Fostul lider mondial e gata pentru sezonul de iarbă ce precede al treilea turneu de Grand Slam al anului, de la Wimbledon. "Antrenamentele mele au decurs bine şi mă simt pregătită să joc din nou... plus că Leo (băiatul ei de patru luni) mi-a spus că vrea să vadă Londra şi Wimbledon-ul", a glumit Azarenka pe contul său de Twitter. Jucătoarea în vârstă de 27 de ani n-a mai jucat din 2016 şi a ajuns pe locul 972 WTA. Azarenka are în palmares 20 de trofee WTA la simplu, printre care şi două de Grand Slam (Australian Open 2012 şi 2013), plus alte 16 finale pierdute.