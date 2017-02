Azi, de la 20.00, Astra – Genk în 16-imile Ligii Europei: Giurgiu este în haine de sărbătoare

Astra Giurgiu joacă astăzi primul meci din istoria sa în primăvara Cupelor Europene, giurgiuvenii urmând să primească vizita belgienilor de la Genk de la ora 20.00, pe stadionul "Marin Anastasovici” din Giurgiu.

Partida poate fi urmărită, în direct, la sport.ro şi Dolce Sport 1. Antrenorul Astrei, Marius Şumudică, a recunocut că speră într-o mare măsură în ajutorul publicului giurgiuvean. "Sperăm într-o mare măsură în ajutorul publicului, sperăm ca de data aceasta giurgiuvenii să fie alături de noi, să vină la meci, şi ar fi păcat ca să nu profite de o astfel de şansă. Nu ştim când vom mai ajunge în primăvara europeană atât noi cât şi alte echipe din România, cred că va fi din ce în ce mai greu nu numai să te califici în grupe cât să ieşi şi din grupe şi avem nevoie de ei fiindcă noi am venit aici la Giurgiu pentru ei, cred că ne-am făcut datoria, în mare măsură cred că ne-am făcut datoria, am adus trofee la Giurgiu atât Campionatul cât şi Super Cupa, ne-am calificat în primăvara europeană şi cred că ne-am făcut datoria şi ei sunt mai datori decât noi. Îmi doresc din suflet ca mâine giurgiuvenii să fie alături de elevii mei şi să îi aclame", a spus el. Şumudică şi-a exprimat încrederea că partida va fi "spectaculoasă", iar la sfârşit "spectatorii să fie mulţumiţi şi să îi aplaude pe jucătorii Astra".

"Este incredibil ce au putut să facă jucătorii Astrei în ultimul an şi jumătate, este incredibil, este meritul lor sută la sută. Nu este meritul nimănui, nici al meu, nici al conducerii, nici al nimănui, meritul este al jucătorilor. Ce au realizat aici este incredibil, incredibil! Este a noua minune a lumii, şi dacă Astra trece şi de Genk, e a zecea minune a lumii, eu cred că trăiesc un vis", a mai spus Şumudică. El a spus că de un an şi jumătate de când a venit la Giurgiu a trăit momente senzaţionale, momente care te marchează şi crede că firele de păr alb pe care le are sunt şi de la Giurgiu. "Cred că albiciosul ăsta, firele astea de păr albe sunt şi de pe la Giurgiu, de un an jumate de când sunt la Giurgiu, de când sunt la Astra. Am trăit momente senzaţional de frumoase, ceva extraordinar! Să te duci să baţi Austria la Viena, să faci egal cu AS Roma, să scoţi West Ham United de două ori, echipă care numai de la televiziune ia o sută şi ceva de milioane de euro şi dau pe transferuri 50 de milioane, este incredibil! Şi pentru asta jucătorii mei chiar merită statuie, jucătorii Astrei merită statuie din toate punctele de vedere", a încheiat Marius Şumudică.

Astra şi Genk au şanse egale azi, a estimat antrenorul echipei belgiene, Albert Stuivenberg. "Este foarte important acest meci pentru că poţi ajunge mai sus cu astfel de partide. Este o experienţă internaţională pe care o pot căpăta jucătorii şi este foarte important pentru clubul nostru, Genk, în ceea ce priveşte notorietatea. (...) Astra este un club foarte interesant şi impresionant, pentru că a reuşit în Europa să învingă echipe cu nume importante, ca West Ham. Sunt foarte puternici. Aşa cum obişnuim, analizăm orice meci şi încercăm să creăm un plan, pentru a reuşi să trecem şi de această dată. Suntem în aceeaşi situaţie în campionat şi noi şi Astra. Realistic vorbind, pot spune că sunt şanse 50% - 50% în meciul de mâine", a declarat tehnicianul lui Genk, Albert Stuivenberg.