Azi, de la 20.00, Hapoel – FCSB în Grupa G a Ligii Europei: ştiu tot despre adversar

Meciul Hapoel Beer Sheva - FCSB se va juca azi, de la ora 20:00, în Israel, în etapa a 3-a a Grupei G a Ligii Europei. Înaintea confruntării, vicecampioana e liderul grupei, cu punctaj maxim după două meciuri.

Nicolae Dică, antrenorul oaspeţilor, va trebui să se descurce fără doi dintrei cei mai importanţi fotbalişti ai săi: Alibec, exclus din lot, şi Pintilii, accidentat. Tehnicianul vicecampioanei este conştient de greutatea partidei, în acest context, dar spune că, în cazul unei victorii, calificarea în primăvara europeană e în proporţie de 90% asigurată. Tehnicianul nu l-a mai văzut pe Alibecde la meciul cu FC Voluntari (la finele căruia jucătorul a fost exclus din lot şi amendat), dar îl are sub observaţie prin intermediul secunzilor şi preparatorului fizic. "Vom întâlni o echipă cu mare experienţă, cu jucători care au avut evoluţii bune la Beer Sheva. Consider că ne aşteaptă un meci foarte greu mâine. Am urmărit ultimele şase jocuri ale lor, au folosit 3 sisteme diferite. Cred că folosesc sistemul în funcţie de adversar. Va fi foarte dificil. Cu siguranţă dacă am obţine o victorie mâine seară, în proporţie de 90% suntem calificaţi în primăvara europeană. Alibec trebuie să înţeleagă că decizia pe care am luat-o e pentru el, pentru viitorul lui. Nu am nimic cu el, îl admir foarte mult, dar trebuie să înţeleagă că pentru a juca fotbal trebuie să faci sacrificii. Dacă îmi spune că este pregătit să intre în acest grup, să asculte ce transmit echipei, va fi reprimit. Am vorbit mai mult cu el decât cu copilul meu, credeţi-mă. M-aş bucura să înţeleagă că ce am făcut, am făcut pentru el. Nu pot să spun l-am iertat, aştept reacţia lui. Ştiu ce face în antrenamente de la preparatorul fizic. Atunci când va fi pregătit să intre în cadrul grupului, să fie util, ca şi om şi jucător, va fi reprimit. Nu sunt un antrennor care poartă ranchiună. Îmi doresc anumite lucruri de la el, ştie foarte bine ce. Nu a arătat respect faţă de mine, faţă de colegi, şi au mai fost şi altele în trecut. Nu doar din acest motiv am decis să nu se mai antreneze cu echipa", a spus Dică.

Filipe Teixeira a anunţat că steliştii ştiut tot despre cei de la Hapoel Beer Sheva şi că va fi un meci extrem de complicat în Israel. ”Obiectivul nostru principal este să câştigăm, dar cred că cel mai important lucru este să nu pierdem diseară. Hapoel e o echipă foarte bună, i-am analizat, cu experienţă, periculoasă, dar noi trebuie să fim atenţi şi să ne organizăm bine. Sper ca echipa să facă o figură frumoasă şi să ne prezentăm cât mai bine pe teren. Doar aşa ne putem îndeplini obiectivul”, a spus Teixeira.

Ziua de fotbal este deschisă la ora 18.00 de confruntarea dintre Astana şi Maccabi Tel-Aviv, la Telekom Sport 2. Apoi, de la ora 20.00 sunt opt partide. Pe lângă duelul dintre Beer Sheva şi FCSB, fanii fotbalului pot vedea partida Steaua Roşie - Arsenal, în care Vlad Dragomir ar putea debuta la "tunari". De la ora 22.05 intră în scenă AC Milan, care evoluează acasă cu AEK Atena. Un meci este şi-n Anglia, unde Everton o înfruntă pe Lyon. Keşeru şi Moţi sunt anunţaţi titluri la oaspeţi în Braga - Ludogoreţ.

Programul meciurilor de azi

Ora 18:00

Astana – Maccabi Tel-Aviv, Telekom Sport 2

Ora 20:00

Hapoel Beer-Sheva – FCSB, Telekom Sport 1

Nice – Lazio, Telekom Sport 2

Steaua Rosie – Arsenal, Telekom Sport 3

Ostersund – Athletic, Telekom Sport 4

Ora 22:05

AC Milan – AEK Atena, Telekom Sport 2

Everton – Ol. Lyon, Telekom Sport 3

Braga – Ludogoret, Telekom Sport 4