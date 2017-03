Barcelona s-a calificat în sferturile Ligii, după 6-1 cu PSG: Imposibilul a devenit posibil

Echipa spaniolă Barcelona a reuşit o calificare de senzaţie în sferturile Ligii Campionilor la fotbal, pe Camp Nou, după o victorie cu 6-1 (2-0) în faţa formaţiei Paris Saint-Germain, care câştigase în tur cu 4-0.

Catalanii au reuşit ceea ce nimeni nu credea înaintea partidei retur, cu atât mai mult cu cât în minutul 87 scorul era de doar 3-1 pentru formaţia antrenată de Luis Enrique. Barça s-a impus prin golurile marcate de Suarez (3), Kurzawa (40-a), Messi (50-p), Neymar (88, 90+1-p) şi Sergi Roberto (90+5), respectiv Cavani (62). FC Barcelona s-a calificat pentru a zecea oară consecutiv (record) în sferturile de finală ale Ligii şi a devenit prima echipă care reuşeşte să revină de la 0-4 în cupele europene.

"A fost o seară dificil de explicat în cuvinte. A fost un film de groază, un film de suspans, cu un Camp Nou cum l-am văzut de puţine ori. Atitudinea jucătorilor a fost excepţională, au acceptat riscurile, o infinitate de riscuri. A fost o victorie a credinţei. Credinţă, pentru că în ciuda primelor două goluri marcate au fost spectaculoşi în apărare. Am jucat la totul sau nimic", a declarat tehnicianul după meci. "Am riscat totul, dar a meritat până la urmă, pentru că am trăit finalul meciului cum vedem uneori în fotbal", a subliniat antrenorul catalanilor. "La pauză am discutat să marcăm şi golul al treilea pentru a-i pune în mai mare dificultate, am făcut-o, dar a venit şi golul lor. Şi publicul şi-a păstrat încrederea. De pe Camp Nou, în mod obişnuit toate lumea pleacă înainte de final cu zece minute. De data aceasta, nu a plecat nimeni. Iar cei care au făcut-o au ratat o seară unică. Este un sport unic. Un copil prezent pe Camp Nou în această seară nu va uita niciodată această noapte", a mai spus Luis Enrique.

"Ca antrenor sunt încântat că am trăit acest lucru, mai ales după ce s-a petrecut în meciul tur. Cheia meciului a fost încrederea arătată de echipă. La 3-1 calificarea era pierdută, dar jucătorii au insistat, am marcat al patrulea, al cincilea (gol) şi am trimis şi portarul pentru a încerca să marcheze. Iar publicul a avut un comportament incredibil", a completat Luis Enrique. Antrenorul a aruncat şi săgeţi către rivalele Barcelonei: "Mergem în sferturi şi asta nu face plăcere altor echipe. Când eşti printre favorite, toată lumea speră să fii eliminată. Trebuie să înveţi din erori şi să fii ambiţios". În legătură cu felul în care s-a bucurat pentru golul calificării, Luis Enrique a spus: "Am lăsat câteva meniscuri pe teren, dar a meritat. Vreau să dedic acest meci celor care au avut încredere în noi după înfrângerea din tur".

Neymar, autorul unei duble, a condus Barcelona către o memorabilă "remontada" (revenire). "Este cel mai bun meci al vieţii mele. Pentru tot ce reprezintă, pentru tot ce am trăit", a comentat jucătorul brazilian, care a lăsat în transă publicul cu fentele şi driblingurile sale. "Calificarea părea pierdută, deci am jucat fără presiune, dar cu o mare bucurie, dând totul pentru a marca. Ştiu că am scris istorie, iar o echipă ca aceasta este capabilă de orice", a mai spus "Ney", un artist care adoră să joace fotbal, după cum scria presa catalană. "Ce scenariu! Ce seară legendară! Neymar a fost cea mai frumoasă stea", a adăugat presa.

Sergi Roberto, autorul golului prin care FC Barcelona s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, a declarat după meciul cu Paris Saint-Germain că s-a aruncat fără să se mai gândească la centrarea lui Neymar în ultimele secunde de joc. "La gol, m-am aruncat fără să mă gândesc dinainte, fără să ştiu dacă eram sau nu în poziţie de ofsaid. Apoi am rămas pe gazon pentru a mă bucura de gol", a relatat Sergi Roberto după meciul de poveste de pe Camp Nou. "A fost foarte complicat, trebuia să marcăm trei goluri în ultima jumătate de oră şi suntem foarte fericiţi. Am plecat de la Paris foarte supăraţi, iar tot ce s-a petrecut în această seară este incredibil. Eram pregătiţi pentru asta", a mai spus fotbalistul. "Publicul a însemnat zece jucători în plus pe teren şi îi dedicăm acest meci. Vom sărbători şi apoi ne vom gândi la următorul meci de campionat", a precizat Sergi Roberto, introdus pe teren în minutul 76, în locul lui Rafinha.

De partea cealaltă, antrenorul spaniol Unai Emery a apreciat că formaţia sa a "irosit o ocazie uriaşă". "Suntem conştienţi de asta. În prima repriză, e greşeala noastră, nu am reuşit să rămânem în continuitatea meciului tur, să avem la fel de multă personalitate cu mingea, să presăm. Este meritul Barcelonei că a reuşit să rupă presingul şi să ne facă să jucăm cu o apărare aproape de poarta noastră", a declarat tehnicianul.

"În repriza a doua, meciul s-a schimbat, dar am fost mai liniştit, pentru că am văzut echipa crescând în capacitatea sa de a răspunde, cu o poziţionare mai bună pe teren. Am avut şansa de a marca golul de 3-2, au fost şi decizii de arbitraj, nu ştiu dacă ele au fost bune sau nu, dar ne-au penalizat", a mai comentat Emery. "Barca este capabilă să reuşească totul pe stadionul său. În ultimele minute au jucat la totul sau nimic şi au câştigat. Trebuie să ne asumăm asta. A fost o oportunitate şi am ratat-o", a adăugat tehnicianul iberic. Emery a recunoscut momentul greu în care se află campioana Franţei: "Pentru toţi cei care fac parte din PSG, jucători, staff, suporteri, este un moment rău, ce s-a întâmplat pe teren este o experienţă foarte negativă. Am pierdut o ocazie să creştem. Este o experienţă negativă şi pentru mine, dar din aceste experienţe învăţăm".

Nasser al-Khelaifi, patronul lui PSG, a declarat după meci că este prea nervos pentru a vorbi cu cineva din echipa, însă consideră că francezii nu au nicio scuză pentru eliminarea in fata Barcelonei. Paris Saint Germain a pierdut calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, însă francezii consideră că au fost defavorizaţi de centralul turc Deniz Aytekin. Al doilea penalti solicitat de echipa antrenată de Unai Emery, cu cinci minute înainte de final, putea schimba soarta calificării. Angel Di Maria a cerut lovitură de la 11 metri la o intrare a lui Mascherano, însă arbitrul turc a decis că jocul poate continua. "Chiar dacă am avut două penaltiuri neacordate, nu căutăm scuze. Nu am jucat nimic în prima repriză. După ce am câştigat cu 4-0 în tur, să pierzi cu 1-6 în retur este extrem de greu de acceptat, dar nu avem altă soluţie. După victoria din tur, să ne calificăm în sferturi era o dorinţă normală, dar în fotbal asta nu înseamnă nimic. Am încercat totul, dar nu am reuşit, însă vom continua. Este extrem de greu să primeşti trei goluri când erai condus cu 3-1 în minutul 88. Nu am discutat cu jucătorii, nu e momentul. Toată lumea este supărată, dar ne vom calma", a spus Nasser Al-Khelaifi, potrivit site-ului oficial al grupării franceze.

Foştii internaţionali români Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu, care în trecut au purtat culorile clubului Barcelona, au salutat în reţelele de socializare calificarea echipei catalane în sferturile Ligii. "Numai fotbalul ne poate oferi asemenea momente! Camp Nou a asistat la un miracol", a scris Hagi pe Facebook, distribuind o fotografie a clubului catalan care îl înfăţişează pe Messi ridicând mâna învingător, alături de suporterii echipei. "O noapte de neuitat pentru FC Barcelona!", a adăugat Hagi în engleză. La rândul său, Gică Popescu a scris în aceeaşi reţea de socializare: "6-1! Fantastic! Numai FC Barcelona putea să reuşească această calificare", postând o imagine în care este alături de antrenorul catalanilor, Luis Enrique. Popescu a fost prezent la meciul memorabil de pe Camp Nou. Hagi a jucat la Barca între 1994 şi 1996, iar Popescu a evoluat între 1995 şi 1997, purtând o perioadă chiar banderola de căpitan al echipei.

Presa sportivă din întreaga lume elogiază incredibila "remontada" Barcelonei. "Barca intră in istorie", scrie cotidianul madrilen AS, care remarcă faptul că gruparea "azulgrana" şi-a asigurat calificarea în ultimele şapte minute de joc, în timp ce ziarul catalan El Mundo Deportivo subliniază la rândul său că "Barca a semnat cea mai miraculoasă ispravă" din istoria sa, graţie golului marcat de Sergi Roberto în ultimele secunde de joc. Ziarele din Italia salută, la rândul lor calificarea "epică" a elevilor lui Luis Enrique la finalul partidei de pe Camp Nou. "Remontada ireală", scrie Gazzetta dello Sport, comentând "performanţa istorică" reuşită de campioana en titre a Spaniei în Liga Campionilor, unde nicio altă formaţie nu mai reuşit să revină de la 0-4 în tur şi să se califice în faza următoare. Cotidianul popular german "Bild" notează că "Barcelona face posibil miracolul", în timp ce Der Spiegel scrie că echipa catalană "a fost protagonista cele mai spectaculoase remontada". Ziarul englez The Times se face la rândul său ecoul triumfului echipei lui Lionel Messi, subliniind că "Barcelona rescrie cartea recordurilor", iar în Statele Unite cotidianul The New York Times titrează: "Precum un film". În schimb, presa franceză nu şi-a putut ascunde marea dezamăgire produsă se ratarea calificării lui PSG, campioana Franţei din ultimii patru ani. "Incalificabil", titrează cotidianul L'Equipe, care consideră că proiectul sportiv al lui PSG se vede ameninţat de această umilinţă. France Football scrie, la rând său, despre "un naufragiu care va lăsa urme", Le Monde remarcă "neaşteptata cădere a lui PSG", în timp ce Le Figaro titrează sec: "Fiasco istoric".

Messi s-a apropiat la două goluri de portughezul Cristiano Ronaldo în clasamentul all-time al golgheterilor celei mai importante competiţii continentale intercluburi. Aflat la a 11-a reuşită în actuala ediţie a Ligii, el totalizează acum 94 de goluri de la debutul actualului format al competiţiei, în 1992-1993, cu două mai puţin decât Ronaldo. La rândul său, uruguayanul Cavani, autorul golului parizian pe Camp Nou, rămâne în spatele lui Messi, cu 8 goluri înscrise în acest sezon, în timp ce gabonezul Pierre-Emerick Aubameyang, care a reuşit o triplă pentru Borussa Dortmund cu Benfica Lisabona (4-0), l-a egalat pe polonezul Robert Lewandowski (Bayern München), ambii împărţind poziţia a treia a clasamentului, cu câte 7 goluri. Clasamentul golgheterilor Ligii 2016-2017: 11 goluri - Messi (Barcelona), 8 goluri - Cavani (PSG), 7 goluri - Aubameyang (Dortmund), Lewandowski (Bayern), 5 goluri - Aguero (Manchester City), Benzema (Real Madrid), Mertens (Napoli), 4 goluri - Andre Silva (FC Porto), Di Maria (PSG), Falcao (Monaco), Griezmann (Atlético Madrid), Mahrez (Leicester), Neymar (FC Barcelona), Ozil (Arsenal), Turan (FC Barcelona), Walcott (Arsenal), 3 goluri - Aboubakar (Beşiktaş), A?lvaro Morata (Real Madrid), Dembele (Celtic), Higuain (Juventus), Kimmich (Bayern Munchen), Lucas (Arsenal), Milik (Napoli), Müller (Bayern Munchen), Poloz (Rostov), Quaresma (Beşiktaş), Reus (Dortmund), Robben (Bayern Munchen), Salvio (Benfica), Alexis Sanchez (Arsenal), Luis Suarez (FC Barcelona). Clasamentul all-time al marcatorilor din Liga Campionilor (începând din 1992-1993): Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 96 goluri (dintre care 1 în tur preliminar), Lionel Messi (FC Barcelona) 94, Raul (+) 71, Ruud van Nistelrooy (+) 60 (4), Andrei Şevcenko (+) 59, Thierry Henry (+) 51 (1), Karim Benzema (Real Madrid) 51, Filippo Inzaghi (+) 50 (4), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) 49 (1), Didier Drogba (+) 44. Jucătorii urmaţi de semnul (+) nu mai sunt în activitate într-o competiţie UEFA.

În alt meci, Borussia Dortmund a dispus cu 4-0 (1-0) de Benfica Lisabona, pe teren propriu, în returul optimilor şi s-a calificat fără probleme în sferturi. Echipa gazdă a anulat rapid avantajul luat în tur de Benfica (1-0) şi a tranşat disputa în ultima jumătate de oră a partidei, în care a punctat de trei ori. Gabonezul Pierre-Emerick Aubameyang a reuşit un hat-trick (4, 61, 85), celălalt gol fiind marcat de tânărul Christian Pulisic (59). Dortmund a ajuns a treia oară în sferturile competiţiei în ultimii zece ani, iar Benfica a ratat a treia sa prezenţă în această fază în ultimii şase ani. După tripla cu portughezii, Aubameyang a devenit primul african care reuşeşte un hattrick în fazele eliminatorii din Ligă. Samuel Eto'o, Didier Drogba, Yacine Brahimi şi Yakubu sunt ceilalţi jucători africani care au mai reuşit un hattrick în cea mai importantă competiţie europeană. Dorit de Real, Aubameyang a impresionat şi în Bundesliga, atacantul fiind golgheterul la zi în Germania. Gabonezul a marcat de 21 de ori, podiumul fiind completat de Lewandowski (19 goluri) şi Modeste (17 goluri).