Bartha a ajuns la Ploieşti

Echipa masculină de volei Tricolorul LMV Ploieşti a perfectat transferul lui Cristian Bartha, coordonatorul titular al naţionalei României, care în ultimele doua sezoane a evoluat la SCM U Craiova.

Bartha a câştigat titlul în 2016 cu echipa din Bănie, iar în ediţia recent încheiată de campionat a fost vicecampion. Tricolorul LMV, clasată pe locul 5 în ultimul campionat, va avea, cel mai probabil, doi coordonatori de top, Bartha urmând să împartă postul cu titularul naţionalei din Venezuela, Jose "Chema" Carrasco, care este foarte aproape de a semna o prelungire cu clubul ploieştean, menţionează sursa amintită.

De asemenea, din lotul din sezonul trecut, în discuţii avansate pentru a reveni şi în sezonul următor mai sunt, deocamdată, muntenegreanul Aleksandar Milivojevic (extremă) şi bulgarul Pavel Duşkov (centru). Staff-ul tehnic va fi alcătuit în continuare din antrenorii Sergiu Stancu (principal) şi Mădălin Marinescu (secund).

Născut în data de 29 noiembrie 1985, Cristian Bartha este originar din Bucureşti şi are 1,91 m. A debutat în prima divizie la 16 ani, la Steaua Bucureşti (în sezonul 2001-2002), iar până în 2008 a evoluat în ligile inferioare din Franţa, pentru echipele Martigues, Salon de Provence, Annecy şi Chaumont VB 52. S-a transferat, apoi, în Belgia, la VBC Axis Shanks Guibertin, după care a petrecut un sezon în Iran, la Islamic Azad University Teheran (2010-2011). Bartha a revenit în Franţa, la AS Cannes, echipa cu care a evoluat în CEV Volleyball Cup (2011-2012), apoi, a jucat un an în liga secundă franceză, pentru Nice, pentru ca, în sezonul 2013-2014, să evolueze în Israel, la Maccabi Hod Hasharon. În 2014 s-a întors în ţară, la CS Arcada Galaţi, iar din 2015 juca la Craiova.

Cristian Bartha se află în prezent în cantonament cu lotul naţional, la Craiova, unde reprezentativa condusa de antrenorul Dănuţ Pascu pregăteşte participarea din preliminariile Campionatului Mondial 2018. Naţionala României face parte din Grupa D, programată să se desfăşoare la Tallinn, în Estonia, între 24 şi 28 mai, alături de Estonia, Ungaria, Kosovo, Muntenegru şi Rusia.