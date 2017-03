Becali vorbeşte despre frustrările lui Rădoi

Gigi Becali, finanţatorul Stelei, nu a dorit să intre într-un război al declaraţiilor de la distanţă cu Mirel Rădoi, după ce fostul fotbalist şi-a criticat naşul.

”Eu, lui Mirel Rădoi, nu-i răspund. Nu-i răspund pentru că are o frustrare pe care o înţeleg şi nu o înţeleg. O înţeleg pentru că este ambiţios şi pentru că n-a reuşit la Steaua şi din cauza asta d-aia vorbeşte aiurea. Dar, eu pe Mirel nu vreau să-l pierd! Îl consider tot al meu, chiar dacă mai atacă el şi vorbeşte gura fără el, eu tot din familie îl consider. Nu pot să mă cert cu Mirel, n-am cum să mă cert cu Mirel! Bate câmpii, vorbeşte aiurea şi nu înţeleg ce vrea, nu l-am deranjat niciodată”, a spus Becali la Digi Sport.

Finanţatorul a mai spus că n-a intenţionat să-l jignească pe fostul căpitan al trupei din Ghencea. ”Am spus-o la modul frumos, că a luat-o pe mirişte. Nu vreau să mă cert cu el, nu vreau să-l pierd din familie. Este al meu, finul meu şi nu vreau să-l pierd pe Mirel pentru aşa ceva. Eu vreau să-l păstrez pe Mirel, băiatul frumos, băiatul bun. Că acum, are el nişte ambiţii... La mine nu există scalvi, ci contracte pe care trebuie să le respecţi. Eu nu cer niciodată nimic din ce nu e în contract. Eu am spus adevărul, pentru că trebuie să se ştie ce se întâmplă la Steaua. Dreptatea, adevărul, curăţenia, asta trebuie să fie la Steaua. Nu este aşa? Trebuie să afle toată lumea! Ca să vă învăţaţi minte”, a conchis Becali