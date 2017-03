Begu, eliminată în turul 3 la Indian Wells

Irina-Camelia Begu (32 WTA, cs 29) a părăsit competiţia de Indian Wells, fiind învinsă în turul 3 de Karolina Pliskova (3 WTA, cs 3) cu 6-4, 7-6 (2).

Begu a cedat după exact două ore de joc, în care a reuşit 5 aşi, dar a şi comis 8 duble greşeli. Irina câştigase primul său meci direct cu Pliskova (24 ani) în 2011, la Tokyo, în primul tur, cu 1-6, 6-3, 6-4. Românca va primi pentru participare 65 de puncte WTA. Britanica Johanna Konta, viitoarea adversară a României în Fed Cup, a fost întrecută de Caroline Garcia (Franţa) cu 3-6, 6-3, 7-6 (1), la capătul unui meci în care numărul 11 mondial a reuşit 12 aşi, iar Garcia a realizat 9. totodată, Garbine Muguruza a reuşit să întoarcă scorul (3-6, 7-5, 6-2) după ce a pierdut primul set în faţa americancei de 17 ani Kayla Day.

La rândul ei, Simona Halep (4 WTA, cs 4) s-a calificat în turul al 3. Intrată în competiţie direct în turul 2, românca a învins-o pe croatăa Donna Vekic (86 WTA, beneficiară a unui wild-card) cu 6-4, 6-1, într-o oră şi 12 minute de joc. "A fost un prim set greu, am avut patru săptămâni de pauză şi a fost mai greu să intru în meci. Îi mulţumesc antrenorului meu pentru sfaturi, sunt foarte fericită că am reuşit să câştig acest meci, este foarte important. Aici mă simt precum acasă, de fiecare dată am avut parte de sprijin aici, din partea românilor şi nu numai. Le mulţumesc şi sper că voi fi capabilă să mai câştig şi alte meciuri aici!", a declarat Halep, după meci. Următoarea adversară a Simonei Halep va fi azi, de la ora aproximativă 22.30 a României, jucătoarea franceză Kristina Mladenovic (26 WTA), care a eliminat-o pe Annika Beck (Germania, 61 WTA) cu 6-0, 7-5. Bilanţul înfruntărilor directe este de partea franţuzoaicei, scor 2-1.

Alte rezultate înregistrate în turul 3: Dominika Cibulkova (Slovacia, cs 5) - Kristyna Pliskova (Cehia) 2-6, 7-6 (5), 7-6 (4), Elina Svitolina (Ucraina, cs 10) - Daria Gavrilova (Australia, cs 24) 6-2, 6-1, Svetlana Kuzneţova (Rusia, cs 8) - Roberta Vinci (Italia, cs 26) 6-2, 2-6, 6-1, Timea Bacsinszky (Elveţia, cs 15) - Kiki Bertens (Olanda, cs 18) 6-3, 5-7, 7-6 (8), Caroline Garcia (Franţa, cs 21) - Johanna Konta (Marea Britanie, cs 11) 3-6, 6-3, 7-6 (1), Karolina Pliskova (Cehia, cs 3) - Irina Begu (România, cs 29) 6-4, 7-6 (2), Anastasia Pavliucenkova (Rusia, cs 19) - Barbora Strycova (Cehia, cs 17) 6-3, 6-2, Garbine Muguruza Blanco (Spania, cs 7) - Kayla Day (SUA) 3-6, 7-5, 6-2.