Begu şi Cîrstea, în turul 2

Irina-Camelia Begu (29 WTA, cs 27) a acces în turul 2 la Australian Open, după ce a învins-o cu 5-7, 6-3, 6-4 cu sportiva kazahă Yaroslava Şvedova (39 WTA). Sorana Cîrstea nu a avut probleme cu Irina Khromacheva.

“Sunt bucuroasă, mai relaxată un pic. Au fost momente când aş fi vrut să returnez mai bine, să joc mai agresiv. Dar, per total, eu zic că a fost un meci bun. E un pic mai greu începutul de an, am nevoie de meciuri ca să îmi intru în ritm. Mă bucur că am reuşit să revin, să îmi dau drumul la joc. Întotdeauna primul meci e cel mai greu şi se simţea şi din partea mea, şi din partea Slavei un pic de tensiune. Suntem prietene, am făcut câteva antrenamente împreună şi ne ştim jocul. De aceea, la început a fost o tatonare. Am pierdut primul set şi am avut şansă la 4-4, am avut 40-15 şi am pierdut game-ul acela. Ar fi fost diferit dacă aş fi câştigat primul set, dar mă bucur că am reuşit să câştig în trei seturi. În setul 2 m-am relaxat şi am început să dau drumul la joc, să lovesc, să fiu cea care conduce. Aş vrea să nu fie o tradiţie, sincer, dar, în acelaşi timp, pot să zic că e un lucru pozitiv, pentru că am câştigat multe meciuri în setul decisiv. Am căpătat aşa-zisa experienţă. Când ajung în setul decisiv, am încredere că pot să câştig, că pot să fiu cea care preia conducerea, cea care dictează întâi jocul”, a declarat Irina Begu, la conferinţa de presă.

Cât despre temperatura de la Melbourne, Begu a spus: “Mie îmi place căldura, nu m-a deranjat. Într-adevăr, azi mingea a zburat mai mult decât zilele trecute, a fost şi vânt. Dar, te adaptezi. Deocamdată, mă gândesc la recuperare, sunt relaxată, încerc să fiu un pic mai degajată. Mâine o să o iau de la capăt, o să vorbesc cu antrenorul şi despre tactică şi o să pregătim meciul destul de bine”, a mai spus ea. “Trebuie să ne bucurăm că avem foarte multe jucătoare, suntem o ţară mică. Suntem respectate pentru că muncim foarte mult. Întotdeauna, la turnee, câte o româncă face un rezultat. Se întâmplă de multe ori să fim întrebate ce strategie avem la federaţie, în România. Nu există nicio strategie, există foarte multă muncă din partea noastră şi sprijin din partea părinţilor şi a staff-ului”, a conchis Begu. În turul secund, Irina Begu o va înfrunta pe Kristyna Pliskova (Cehia58 WTA), învingătoare cu 6-3, 2-6, 6-4 în faţa elveţiencei Viktorija Golubic (62 WTA).

Şi Sorana Cîrstea (78 WTA) s-a calificat în runda a doua, după ce a dispus cu 6-2, 6-1 de rusoaica Irina Khromacheva (92 WTA). Următoarea adversară a Soranei va fi Carla Suarez Navarro (Spania, 12 WTA, cs 10), care a trecut cu 6-2, 6-2 de Jana Cepelova (Slovacia, 102 WTA). Cîrstea nu a participat la turneul de la Melbourne, iar în 2014 şi 2015 a pierdut în runda inaugurală, şi-a asigurat un cec de 80.000 de dolari australieni şi 70 de puncte WTA. "Mă bucur de orice meci, de orice victorie, pentru că ştiu cât am tras să fiu din nou aici şi câte sute şi mii de ore de muncă, de disciplină, de tras sunt în spatele unui meci câştigat, precum cel de azi" a declarat Sorana pentru treizecizero.ro. Cu fix un an în urmă, când toţi ochii erau pe competiţia de la Antipozi, Cîrstea evolua într-un turneu din Brazilia, cu premii totale de 25 de mii de dolari.

Sorana a făcut apoi o scurtă caracterizare a disputei pe care a câştigat-o în într-o oră şi 11 minute în faţa locului 92 mondial. "A fost un meci solid, de la început la sfârşit. Nu unul extraordinar, dar e primul tur, nu e niciodată uşor, sunt emoţiile de început. Până te obişnuieşti cu mingile, cu terenul, îţi ia ceva timp. Dar am servit bine, ceea ce mă bucură, pentru că am lucrat foarte mult în ultima vreme la serviciu. Mai ales că anul trecut mi-am schimbat mişcarea la serviciu; a fost foarte greu pentru corp să-şi schimbe automatismul, după 21 de ani în care am servit într-un fel. Dar umărul e ok, aşa că am putut lucra mai mult la serviciu cu noua mişcare şi m-am bucurat că azi s-a văzut asta. E important dacă-ţi ţii serviciul, pentru că poţi să rişti puţin mai mult la retur. Cred că am făcut tot ce a vrut antrenorul meu" a mai spus Cîrstea pentru sursa citată mai sus.

Următoarea adversară a Soranei va fi Carla Suarez Navarro (Spania, cs 10). Iberica a învins-o, în runda inaugurală, cu scorul de 6-2, 6-2, pe Jana Cepelova (Slovacia), locul 102 WTA. Sorana s-a impus în 3 din cele 4 întâlniri directe, dar nu se gândeşte încă la duelul cu jucătoarea de 28 de ani.

"Nici nu m-am uitat cu cine joc meciul doi, nici domnul Marius nu ştia; l-am întrebat şi a zis că nu s-a uitat (n.a. Suarez Navarro). Încerc să nu mă mai uit nici în viitor, nici în trecut, pur şi simplu ce am de făcut azi. În general, îmi place ca atunci când ceva merge, să continui cu acel lucru. Mă concentrez pe ce am de făcut. Meci cu meci, punct cu punct. Am realizat că lucrurile merg mai bine aşa" a încheiat Sorana.

Mîine vor juca în primul tur celelalte românce de pe tabloul principal de simplu, Monica Niculescu (32 WTA, împotriva rusoaicei Ana Blinkova) şi Ana Bogdan (125 WTA, contra rusoaicei Elena Vesnina).