Belgia s-a impus cu 3-1 în meciul de FedCup: România va juca barajul

Echipa de Fed Cup a României a fost învinsă de Belgia şi va juca în aprilie un baraj pentru menţinerea în Grupa Mondială II a Fed Cup.

Conform programării iniţiale, adversare trebuia să fie Monica Niculescu şi Yanina Wickmayer, dar cei doi căpitani nejucător le-au trimis pe teren pe Irina-Camelia Begu (29 WTA) şi Elise Mertens (83 WTA), aceasta din urmă impunându-se cu 3-6, 7-5, 7-5. După un prim set în care nu şi-a pierdut niciodată serviciul, Irina salvat două mingi de break la 5-5, nu şi pe a treia, după care Elise şi-a făcut serviciul şi a dus meciul în decisiv. Ultima parte a meciului a avut mai multe răsturnări de scor. Mertens a condus cu 2-0, după care Begu a întors la 3-2. Belgianca a făcut 5-3, s-a văzut egalată, a realizat un break, după care a convertit în punct a patra şansă de a închide partida. Belgia va juca baraj pentru promovarea în Grupa Mondială a Fed Cup, iar România va juca unul de menţinere în Grupa Mondială II, pe 22-23 aprilie.

"În primul set am jucat foarte bine, de fapt, şi în al doilea am condus, dar apoi ceva s-a schimbat în jocul meu, am devenit pasivă. Simţeam că dau în mingi, dar ele se întorceau mereu înapoi. Mi-am dorit enorm să ajut echipa, am luptat până la ultima minge. Sunt dezamăgită, îmi pare rău că nu am putut să mai dau o şansă echipei. Cred totuşi că a fost un meci bun. Îmi pare rău că am pierdut, chiar îmi doream această victorie", a spus Irina Begu dupp meci. Ea a menţionat că nu îi rămâne decât să ia lucrurile pozitive din acest meci. "Nu am simţit presiune deloc, mi-am făcut treaba cât de bine am putut. La 0-2 pentru Belgia nu aveam decât de câştigat. În setul doi ea a pus mai multe mingi în teren. Am făcut un pas în spate şi cred că am lăsat-o să fie puţin mai agresivă. Mi-aş fi dorit să întorc meciul, să câştig cu 7-6 în decisiv, dar nu m-a ajutat serviciul. Recunosc, am avut multe şanse de break, dar important este să le şi fructifici. Nu mai este nimic de făcut în momentul de faţă, pot doar să iau lucrurile pozitive din acest meci. Eu în continuare văd România în fazele superioare ale Fed Cup. În ultimul timp cred că am avut şi puţin ghinion, şi cu Cehia, şi cu Germania, dar noi suntem încrezătoare şi dorim să rămânem în această grupă", a adăugat jucătoarea română.

Irina Begu a explicat că decizia de a fi înlocuită cu Monica Niculescu în primul meci al zilei de sâmbătă a fost luată în cadrul echipei. "Aşa am decis în cadrul echipei, am calculat cum e mai bine să jucăm în prima zi. Am decis să joace Monica pentru că ea mai jucase de două ori cu Flipkens şi câştigase. Acum, dacă ne uităm în spate, poate părea o decizie nepotrivită, dar ce putem să mai facem?", a menţionat Begu. Ea s-a arătat entuziasmată de colaborarea cu Ilie Năstase, aflat la debutul său în postura de căpitan nejucător al echipei de Fed Cup a României. "Domnul Năstase a fost incredibil. Pentru mine a fost o experienţă extraordinară, sper să mai am ocazia să îl am pe bancă. Am doar cuvinte de laudă la adresa dânsului, m-a încurajat indiferent de scor sau de situaţie. Jos pălăria în faţa dânsului, sper să îl mai avem pe bancă", a precizat Begu.

De partea cealaltă, Mertens a recunoscut că este fericită că a câştigat la debutul său în Fed Cup. "A fost primul meci de Fed Cup, atmosfera a fost foarte frumoasă. Sunt fericită că am câştigat la debut, a fost un meci foarte strâns şi cred că amândouă am jucat bine. Nu mă aşteptam să câştig, dar vroiam să dau tot ce am mai bun pe teren. Ştiam că va fi greu, până la urmă Irina este în top 30. Însă am dat totul şi am reuşit să câştig. Poate că eu am început mai slab, dar începând cu mijlocul setului secund jocul meu s-a îmbunătăţit constant. Am fost puţin tensionată iniţial, iar Irina juca foarte bine, însă mi-am impus să îmi fac jocul meu pentru că nu aveam nimic de pierdut. Însă, după cum am spus, în setul doi am fost mai puternică mental, am luptat mult mai mult şi am încercat să joc cel mai bun tenis al meu", a spus ea. Mertens a adăugat că Belgia are o echipă foarte puternică, iar relaţiile foarte bune dintre jucătoare au reprezentat un avantaj în meciul cu România. "Belgia este foarte puternică, avem o echipă într-adevăr foarte bună. Relaţiile dintre noi sunt extraordinare, iar atunci când te înţelegi bine cu cei din echipă ai un avantaj. Sunt fericită că am reuşit să joc în Fed Cup, este o experienţă foarte plăcută", a menţionat ea.

Victoria care nu mai contează

Perechile Monica Niculescu, Sorana Cîrstea şi Kirsten Flipkens, Maryna Zanevksa s-au întâlnit în ultimul meci al confruntării dintre echipele de Fed Cup ale României şi Belgiei, din primul tur al Grupei Mondiale II, în Sala Polivalentă din Bucureşti. Belgia şi-a asigurat victoria după ce a câştigat primele trei meciuri de simplu, motiv pentru care organizatorii au luat decizia ca al patrulea meci de simplu să nu se mai joace. Sorana şi Monica au învins cu 6-2, 6-0 şi au adus României singurul punct în confruntarea cu Belgia. A fost un meci fără miză şi fără istoric. După ce au egalat la 2 în primul set, cu un break, pe serviciul Monicăi, belgiencele nu au mai câştigat niciun game până la finalul partidei.

Sorana Cîrstea a declarat că nu este o tragedie faptul că România a pierdut trei meciuri consecutive în Fed Cup, deoarece a avut adversare Cehia şi Germania, echipe foarte puternice care au în componenţă jucătoare de top. "Nu consider că este o tragedie că am pierdut trei întâlniri la rând. Iniţial am câştigat şapte la rând, apoi am pierdut cu Cehia, care era câştigase Fed Cup de trei ori la rând. Lumea vede doar înfrângerea. Apoi a venit Germania, unde Kerber tocmai câştigase Australian Open. Puteau să fie trei jucătoare în teren că ea tot le bătea la ce încredere avea. Deci fetele şi-au făcut treaba. Noi venim aici şi dăm tot ce avem mai bun şi zic eu că nu avem ce să ne reproşăm. Sperăm să avem o echipă solidă în aprilie şi să iasă lucrurile bine", a spus ea. Cîrstea susţine că nimeni din echipa României nu le-a subestimat pe jucătoarele belgiene. "Mă uitam pe statistică azi, Wickmayer a avut 139 de puncte în meciul de ieri, eu am avut 138. Deci meciul s-a pierdut la un punct. Zici că ai pierdut cu 3-1 cu Belgia, da, dar totul a depins de o minge sau două. Nu le-am subestimat pe adversare, ne-am făcut treaba. Noi am încercat tot ce am putut", a menţionat ea.

În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, Monica Niculescu a declarat că jucătoarele belgiene au arătat un tenis bun în această întâlnire şi a precizat că s-a simţit foarte bine alături de Sorana Cîrstea în meciul de dublu. "Ne uităm noi la clasament, dar belgiencele pot să producă un tenis bun. Iar în week-end-ul acesta au făcut-o. Am mai jucat cu Sorana la dublu, nu mai ştiu câţi ani sunt... cred că 8-9 ani. Avem şi o semifinală la Paris, am avut meciuri împreună destule. Iar azi mi s-a părut că am făcut o echipă bună în teren, ne-am simţit bine şi am terminat repede jocul", a precizat Niculescu.

La rândul lui, căpitanul nejucător Ilie Năstase a declarat că întâlnirea cu Belgia s-a pierdut la 2-3 puncte, chiar dacă scorul final a fost 3-1, şi a menţionat că nu are ce să le reproşeze jucătoarelor sale. "Meciul s-a pierdut la 2-3 puncte. Iar când se pierde aşa nu ai ce să reproşezi cuiva. Nici Monica nu a pierdut meciul, nici altă jucătoare, aşa s-a întâmplat. Eu sunt mai supărat pentru mine, nu pentru ele. În aprilie însă vom avea echipă completă, va reveni şi Simona Halep şi atunci o să avem pretenţii să câştigăm. Eu am spus de la început că nu contează locurile din clasamentul mondial. Nici la fete, nici la băieţi. S-au pierdut meciurile la un punct-două diferenţă dacă ne uităm pe statistică. Aşa zici că au pierdut... da, au pierdut, dar foarte strâns. Au fost meciuri foarte disputate, iar echipa Belgiei este foarte puternică. Am pierdut la mustaţă, iar când pierzi aşa nu ai ce să reproşezi nimănui. Când am mai avut noi atâtea fete în prima sută? Şi atunci de ce ne plâgem? E ciclul lor, sunt fetele mai bune ca băieţii, eu zic să le susţinem. Avem o echipă bună, fetele s-au bătut. Avem valoare, dar nu am jucat cu o echipă rea. Belgia are o echipă tânără care va ajunge departe", a spus el. Năstase susţine că meciurile de Fed Cup ar trebui să se dispute pe parcursul a trei zile, la fel ca în Cupa Davis. "S-au jucat meciuri de peste trei ore în sală, la fete, deci s-a luptat, meciurile nu au fost pierdute uşor. Ar trebui ca meciurile de Fed Cup să se joace în trei zile, ca la băieţi. Pentru că sunt fete, nu pot să joace aşa... Dacă joacă într-o zi trei ore şi ceva, apoi încă trei ore şi apoi la dublu, nu prea merge. Ar trebui schimbată treaba asta. În trei zile mai merge însă. Uite că belgianca (n.r. - Yanina Wickmayer) nu a mai putut să joace azi după meciul de ieri", a afirmat căpitanul nejucător. Fostul tenisman, aflat la prima experienţă în postura de căpitan nejucător al echipei de Fed Cup, a menţionat că va rămâne în funcţie şi la următorul meci al României din luna aprilie. "Eu am fost doar pe scaun acolo să încurajez fetele. Echipa are un antrenor (n.r. - Alina Tecşor). Eu ce sfaturi să le dau în timpul meciurilor? Eu doar să le încurajez în momentele dificile pentru că ştiu care sunt momentele alea, am jucat şi eu puţin. Dar fetele ştiu să joace tenis. E important însă să fie cineva care să te împingă atunci când e nevoie. Eu o să rămân şi în aprilie, pentru că ele merită să mă aibă, şi invers. Atmosfera e frumoasă la Fed Cup... e diferită faţă de cea de la Cupa Davis. Ele sunt mai apropiate, suferă mai mult ca băieţii când pierd", a adăugat el.

De partea cealaltă, căpitanul nejucător Dominique Monami a declarat că pentru echipa României este o înfrângere grea, menţionând însă că jucătoarele sale au evoluat "fantastic" în acest week-end. "Pentru România a fost o înfrângere grea. Nu se aşteptau să fie conduşi cu 0-2 după prima zi. Cred că au ales să joace ieri Niculescu primul meci pentru că mai jucase cu Flipkens şi câştigase în trecut, au încercat ceva, dar nu a ieşit bine. Nu cred că România se aştepta ca Belgia să fie atât de puternică din punct de vedere mental. Nu mă aşteptam să avem 3-0 după primele trei meciuri. Dar toate jucătoarele mele au jucat fantastic, au dat totul de la primul la ultimul punct şi sunt foarte mândră să fiu căpitanul lor. Nu ne aşteptam să avem 2-0 după prima zi şi nici ca Elise Mertens să o învingă pe jucătoarea numărul 1 a României (n.r. - Irina Begu), aşa că este o performanţă extraordinară. Sunt foarte fericită şi acum urmează să sărbătorim", a spus ea.

Dominique Monami a adăugat că a luat o decizie înţeleaptă înlocuind-o pe Yanine Wickmayer cu Elise Mertens în meciul al treilea de simplu. "Nu am folosit-o pe Yanina Wickmayer pentru că nu era 100% aptă după meciul de ieri. Aşa că am decis să joace Elise Mertens pentru că ştiam că şi ea a evoluat bine în ultima perioadă. Dacă joci împotriva Irinei Begu sau Monicăi Niculescu trebuie să fii apt 100% pentru că altfel este extrem de dificil. Deci pot spune că am luat o decizie înţeleaptă cu Elise", a explicat Monami.

În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, jucătoarea Kirsten Flipkens a declarat că este foarte mândră de faptul că Belgia a reuşit să se impună în faţa României după primele trei meciuri ale întâlnirii. "Nu ne aşteptam să avem 3-0 după primele trei meciuri de simplu. Suntem foarte mândre că am reuşit să câştigăm trei puncte din primele meciuri. Acum urmează să sărbătorim... căpitanul, antrenorii şi ceilalţi membri ai staff-ului trebuie să facă ceva acum că am câştigat. Nu pot spune mai mult, dar va fi amuzant, veţi vedea fotografii sau un clip video puţin mai târziu", a afirmat ea. Flipkens a adăugat că a fost foarte emoţionată pe parcursul meciurilor, iar după victoria obţinută de Elise Mertens s-a bucurat că nu mai trebuie să joace în cel de-al patrulea meci de simplu al întâlnirii cu România. "Am fost foarte emoţionată încă de ieri, de la meciul pe care l-a câştigat Yanina. Iar azi, în timpul meciului disputat de Elise cu Begu a trebuit să merg la vestiare pentru că eram prea emoţionată şi tensionată şi aveam nevoie să îmi păstrez energia pentru următorul meci de simplu. După victoria obţinută de Elise nu mi-am mai putut stăpâni emoţiile... eram extrem de fericită că nu mai trebuie să joc la simplu (n.r. - al patrulea meci de simplu nu s-a mai disputat deoarece Belgia conducea cu scorul de 3-0). Cred că victoria din primul meu meci, cel de ieri, a ajutat-o foarte mult mental pe Yanina în cel de-al doilea. Atunci când conduci pe tabelă ai întotdeauna un moral bun", a precizat Flipkens.