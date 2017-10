Blatter a fost invitat de Putin la CM 2018

Elveţianul Joseph Blatter, fostul conducător al Federaţiei internaţionale de fotbal (FIFA), a anunţat că va asista la Cupa Mondială care va avea loc anul viitor în Rusia, la invitaţia preşedintelui Vladimir Putin.

"Voi merge la Mondialul din Rusia. Am primit o invitaţie din partea preşedintelui Putin. Nu ştiu cât timp voi rămâne acolo şi nici dacă voi asista la meciul de deschidere sau la finală. Cum nu mai pot lucra în fotbal (din cauza suspendării sale - n.red.) şi nu am nicio misiune de îndeplinit, voi fi poate doar în trecere", a declarat fostul preşedinte al FFA. În vârstă de 81 ani, Sepp Blatter a fost suspendat de justiţia internă a FIFA, pentru o perioadă de şase ani, din toate activităţile legate de fotbal, pentru o plată controversată de 2 milioane franci elveţieni (1,8 milioane euro) făcută în contul francezului Michel Platini, fostul conducător al UEFA. FIFA a precizat că nu doreşte să facă niciun comentariu în legătură cu prezenţa fostului său preşedinte al Cupa Mondială 2018, "deoarece domnul Blatter nu mai are nicio funcţie oficială". Sepp Blatter a anunţat, totodată, că este pe punctul de a finaliza o carte în care va face dezvăluiri legate de perioada pe care a petrecut-o în cadrul FIFA.