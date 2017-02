Boloni este aproape de Sporting

Ladislau Boloni a confirmat că ar putea reveni la Sporting Lisabona după aproape 14 ani.

Antrenorul român ar putea deveni noul director sportiv al portughezilor, în cazul în care unul dintre candidaţii la postul de preşedinte, Pedro Madeira Rodrigues, va câştiga alegerile programate pe 4 martie. "Nu ştiu exact care e titulatura, manager sportiv, director sportiv, colaborator sportiv, oricum aş fi mâna dreaptă a preşedintelui. Actualul preşedinte e şi el candidat, este o concurenţă între cei doi. Planul este excitant. Am spus: De ce nu? Dacă sunt în socotelile noului preşedinte de ce să nu mă înham la un asemenea proiect? Cu mare plăcere", a declarat Boloni.

Antrenor din 1994 încoace, Boloni (63 de an) este gata de noua provocare, de a trece la munca de birou. "Treaba devine mult mai grea, mai dificilă, am şi eu probleme de rezolvat. Una dintre ele este să îmi fac analiza dacă pot sau nu să renunţ la teren, să nu lucrez ceea ce am fost mulţi ani. Trebuie să controlez interiorul meu, să văd ce va spune", a mai spus fostul selecţioner al României. Ladislau Boloni a antrenat-o pe Sporting între 2001 şi 2003 şi a cucerit titlul, Cupa şi Supercupa Portugaliei.