Box la Circ

Ediţia 2017 a Campionatelor Naţional de box pentru seniori se desfăşoară în Circul Globus din Capitală între 7 şi 10 noiembrie cu participarea a 66 pugilişti de la 37 de cluburi, a anunţat Vasile Cîtea, preşedintele FR de Box.

După mulţi ani, Naţionalele de seniori revin în Bucureşti, unde publicul va avea şansa să vadă la lucru cei mai buni boxeri români, începând cu supergreul Mihai Nistor, Bogdan Juratoni şi până la Robert Jitaru şi Andrei Arădoaie, campioni europeni Under 22 la competiţia din acest an de la Brăila. Cîtea a salutat şi succesul FR de Box, care a reuşit să câştige la mare luptă organizarea pentru al doilea an consecutiv a CE Under 22, competiţie pe care federaţia europeană o asimilează cu cea de seniori, până la maxim 22 de ani. CE 2018 de box Under 22, găzduită la Braila în acest an, va avea loc anul viitor la Târgu Jiu, unde autorităţile locale vor asigura 60.000 euro din bugetul total de 200.000 euro, ce va fi completat de FR de Box din sponsorizări şi parteneriate.

Preşedintele FRB a subliniat că în 2018 nu se vor organiza campionate europene sau mondiale de seniori, astfel că turneul de la Târgu Jiu va fi atractiv pentru cei mai buni boxeri europeni de maxim 22 ani. La competiţia europeană de la Brăila, din acest an, au participat 180 boxeri din 30 de ţări. Cîtea a opinat că Mihai Nistor, Bogdan Juratoni, Robert Jitaru, Andrei Arădoaie şi Răzvan Filip, bronz la Europenele 2017 de tineret, sunt sportivii care au mari şanse să se bată pentru calificarea la JO 2020 de la Tokyo.

Şeful FR de Box a mai susţinut că, după mai mult de doi ani şi jumătate fără finanţare de la Ministerul Tineretului şi Sportului, lucrurile vor intra în normalitate din 2018. forul român a dat în judecată MTS, în privinţa unei datorii de 250.000 lei pretinsă de minister, care datează de la organizarea CE 2014 de box feminin de la Bucureşti. După ce a stins datorii de peste 2 milioane lei către terţi şi a finalizat 16 procese pe rol, FR Box nu poate primi finanţare de la MTS, până la rezolvarea litigiului de 250.000 lei.

Câtea a precizat că indiferent de verdictul pronunţat pe 6 noiembrie, va achita suma pentru ca să poată primi finanţarea începând cu 2018, iar în cazul în care a câştigat procesul va căuta să obţină şi o compensaţie pentru cei doi ani şi jumătate cât federaţia a supravieţuit fără finanţare din bani publici. "Este o datorie de la CE de box feminin din 2014 care putea fi închisă foarte uşor la sfârşitul anului 2014. Nu a fost închisă pentru că cineva trebuia să scrie şi să ceară acest lucru. Am făcut tot ce e posibil legal să rezolv chestiunea asta. Când am preluat federaţia în formula asta erau datorii care se cifrau undeva la peste 20 miliarde lei vechi, bani ceruţi în instanţă. Erau 16 procese pe rol în care eram implicaţi. Azi nu mai există niciun proces, decât cel cu MTS pe rol. S-au stins datoriile către terţi, iar azi suntem în litigiu doar cu MTS, urmează să o închidem şi pe asta după pronunţare. Vom găsi bani şi vom plăti, dacă ne găsesc pe noi că am greşit, ceea ce ar fi o nebunie, în condiţiile în care avem un contract semnat şi în interiorul lui faci cheltuieli aprobate cu act adiţional şi cu tot ce este, iar după aia conteşti ce ai semnat tu. Nu vreau să dau nume şi nu acuz pe nimeni, dar în actele corpului de control se găsesc recomandările. Răspund Ionescu şi Georgescu, răspund Popescu şi Vasilescu. Atunci trebuiau făcute acele lucruri şi poate se întâmpla ceva, dar nu s-au făcut. Le-am luat eu pe toate şi o s-o duc la capăt şi o s-o rezolv. O să revenim la normalitate. Am reuşit să facem din ţânţar armăsar într-o perioadă în care nu am beneficiat de niciun suport din banii publici. Sunt convins că dacă am fi avut buget, lucrurile ar fi stat cu totul altfel, mult mai bine. O să demonstrăm de la 1 decembrie sau de la 1 ianuarie cum vom lucra. Dacă vom fi găsiţi vinovaţi, vom face plata. Dacă nu, vom vedea cum vom reuşi să recuperăm pierderea extrem de mare în cei mai bine de doi ani şi jumătate, în care federaţia a funcţionat pe resurse şi venituri proprii, pe cheltuielile acelor nebuni din această federaţie", a declarat Cîtea. În această lungă perioadă fără finanţare, boxul a trebuit să reziste fără participări la turnee internaţionale, fără cantonamente ale loturilor naţionale şi fără toată logistica necesară pregătirii marii performanţe.

Viorel Sima, directorul relaţiilor internaţionale ale FR de Box, susţine că federaţia s-a aflat la mijloc într-un război al conducerii MTS de atunci, care nu a mai vrut să recunoască angajamentele luate cu prilejul găzduirii CE 2014 de box feminin. "Dacă cineva cercetează documentele s-ar putea să găsească nume foarte mari implicate în această poveste, care au semnat documente, contracte şi care au uitat să achite datoriile către FRB. Şi aici vorbesc despre MTS, ca să fie foarte clar. Sunt persoane din minister care au transformat federaţia de box într-o minge de ping-pong între cabinetul nr.1 şi cabinetul nr. 2. Pentru că aveau o dispută personală şi federaţia de box era la mijloc. Dacă cineva ne arată la CE 2014 unde este vina noastră, suntem de vină. De la un buget de 200.000 de euro s-a ajuns la 130.000 minţindu-ne. Fac afirmaţii cu toată responsabilitatea. Cine cercetează documente are surprize enorme. Este un document semnat de ministrul Tineretului şi Sportului de la acea vreme şi care apoi nu a mai fost recunoscut, că nu a mai semnat cineva de la nu ştiu ce departament. Document semnat de ministru, cu 13 semnături şi ei spun că e nul pentru că lipseşte a 14-a. Ce vină a avut FRB? Există o legislaţie abuzivă şi nu am putut da în judecată ministerul, şi am fi putut s-o facem, pentru că altfel rămâneam fără finanţare", a declarat Sima.