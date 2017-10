Brijnath după tie-break-urile cu Halep: “am întâlnit măreţia”

Să joci împotriva Simonei Halep înseamnă să prinzi o frântură din măreţia ei, a scris un jurnalist în cotidianul singaporez The Straits Times după câteva schimburi cu liderul mondial al tenisului feminin, care se pregăteşte la Singapore pentru Turneul Campioanelor.

Rohit Brijnath a mărturisit că pentru prima oară în viaţă a fost încântat să i se servească un as. "Ca scriitor îmi doresc să interacţionez cu măreţia, să o investighez, să pătrund dincolo de suprafaţă. Am vrut să merg pe motocicletă cu Valentino Rossi şi să primesc un tutorial despre şah de la Magnus Carlsen. Am vrut să pătrund în interiorul jocului, să îl observ dinăuntru, iar când WTA Tour te întreabă dacă vrei să joci cu Halep, numărul unu în lume, am răspuns «da, bineînţeles, când?»", a mărturisit autorul.

"Apoi m-am panicat. Să joci contra unui mare sportiv înseamnă să te supui unui ritual de umilire. În 1923, scriitorul Paul Gallico l-a abordat pe campionul mondial la box Jack Dempsey şi l-a întrebat dacă poate boxa o rundă cu el. (...) Pentru a putea scrie o poveste despre cum este să fii lovit de un expert. Iar Dempsey i-a replicat: «Ce s-a întâmplat, prietene. Editorul tău nu te mai place?»", a făcut o paralelă autorul singaporez cu referire la meciul spu cu Halep.

"Halep nu este de categoria grea, dar este cea mai bună jucătoare de tenis din lume. La cei 1,68 m ai săi este cea mai mică dintre cele 11 femei care au fost pe primul loc de la Justine Henin în 2008, dar, cum i-a spus Gallico lui Dempsey, sunt aici ca să fiu lovit de ea, într-un fel de a spune", mai spune jurnalistul. "Anticiparea meciului cu numărul unu mondial este mai terifiantă decât realitatea. Am dormit prost, am verificat rachetele, am găsit manşonul preferat, m-am îngrijorat în legătură cu încălzirea, cu bătăile inimii, m-am gândit la scuzele pe care le puteam găsi şi am făcut apel la Spes, zeiţa romană a speranţei", a mărturisit autorul.

Jurnalistul s-a încălzit cu Darren Cahill, antrenorul australian al Simonei, care s-a înţeles cu Halep să joace un tiebreak, până la şapte. Simona Halep a câştigat cu 7-2 şi i-a oferit şansa revanşei lui Rohit Brijnath. "M-a întrebat dacă vreau să lungesc raliurile. Am răspuns că nu. Nu vreau să se coboare la nivelul meu, ci eu să mă apropii de al ei. După cum a scris Gallico despre întâlnirea sa cu Dempsey - «M-a învăţat că oricât de dureroasă este, nu există substitut pentru experienţă»", a mai precizat jurnalistul.

Brijnath a menţionat că Gallico s-a ales cu "gura sângerândă şi zâmbind prosteşte", iar el a pierdut şi al doilea tiebreak, cu 0-7. "Ne-am strâns mâna şi am schimbat câteva cuvinte, apoi a plecat. Bineînţeles nu am văzut-o pe adevărata Halep, pentru că nu am câştigat acest drept. Sportiva plină de adrenalină, cu capul sus, este rezervată pentru rivalele sale", a afirmat jurnalistul. El a întrebat-o pe Simona la cât la sută a jucat contra lui. "Optzeci la sută", a fost răspunsul şi Halep a zâmbit. "Am întâlnit măreţia şi cred că este o mincinoasă frumoasă", a concluzionat autorul.

Simona Halep va participa la Turneul Campioanelor, alături de Garbine Muguruza (Spania), Karolina Pliskova (Cehia), Elina Svitolina (Ucraina), Venus Williams (SUA), Caroline Wozniacki (Danemarca), Jelena Ostapenko (Letonia) şi Caroline Garcia (Franţa). românca e prezentă a patra oară la Singapore, tragerea la sorţi a grupelor fiind programată vineri, la ora 14.30 a României.