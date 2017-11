Budescu: „naţionala a jucat un fotbal plăcut”

Fotbalistul echipei naţionale, Constantin Budescu, a declarat că este evidentă schimbarea selecţionerului, precizând că România a jucat un fotbal plăcut în victoria cu 2-0 obţinută în amicalul cu Turcia.

„E foarte frumos când lumea vine la meci şi pleacă mulţumită. Sper să vină în continuare, iar noi să facem acelaşi lucru la fiecare meci şi să obţinem rezultatele aşteptate. Se vede schimbarea la echipa naţională. România a jucat un fotbal plăcut în seara asta. Sper să nu ne oprim aici pentru că nu am realizat nimic. E o atmosferă mult mai relaxată la naţională acum, toţi venim cu plăcere la antrenamente, iar astea sunt meritele lui Cosmin Contra. El s-a lăsat de fotbal de puţin timp, e mai apropiat de vârsta noastră şi ne înţelegem mult mai bine. Toţi suntem frustraţi că nu jucăm în barajul de calificare, dar acum este un nou început la echipa naţională. Trebuie să o luăm pas cu pas în noua campanie, iar la final să ne calificăm la EURO 2020”, a spus mijlocaşul la postul Pro X.

Budescu s-a arătat onorat să joace împotriva unei echipe antrenate de Mircea Lucescu. „A fost ceva unic să jucăm împotriva lui Mircea Lucescu, îi urez multă baftă în continuare. Lucescu este cel mai mare antrenor român, nu în fiecare zi ai ocazia să joci împotriva dânsului”, a adăugat Budescu.

La rândul lui, Gheorghe Grozav a declarat că a fost una dintre cele mai frumoase seri din cariera sa. „Mă bucur că am câştigat şi că am reuşit să marchez de două ori. Este una dintre cele mai frumoase seri din cariera mea. E o seară grozavă, toţi suntem foarte bucuroşi. Dar acum trebuie să uităm repede acest meci şi să ne concentrăm pentru că urmează o partidă împotriva unei echipe puternice. Trebuie să facem un meci bun şi cu Olanda. Şi sperăm să obţinem rezultate bune şi în meciurile oficiale, nu numai în amicale. Selecţionerul ne-a cerut azi să facem un presing avansat, iar atunci când pierdem mingea să încercăm să o recuperăm cât mai sus. Iar asta s-a văzut la primul gol”, a afirmat jucătorul lui Karabukspor. Grozav a adăugat că a simţit presiunea tricoului cu numărul 10 la echipa naţională. „Se discută prea mult de acest număr 10. A fost o presiune, normal, dar am încercat să nu citesc presa în ultima perioadă. Până la urmă nu contează numărul de pe tricou, ci cât de bine îţi faci treaba pe teren. Iar în această seară cred că toţi ne-am făcut treaba foarte bine. Constantin Budescu este un jucător de valoare, a demonstrat asta şi în această seară. A dat totul şi ne-a ajutat să câştigăm”, a precizat Gheorghe Grozav.