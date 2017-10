Buffon continuă doar dacă ia Liga

Gianluigi Buffon, portarul echipei Juventus Torino şi al selecţionatei Italiei, desemnat cel mai bun goalkeeper al anului 2017 la gala FIFA The Best, şi-a anunţat retragerea din activitate la finalul acestui sezon, în cadrul unui interviu acordat postului de televiziune Sky Sport Italia.

"Este ultimul meu sezon. Sunt sigur de alegerile pe care le fac şi nu mă tem de viitor. Voi înfrunta cu entuziasm următoarele provocări. Un an sau doi în plus nu ar schimba cu nimic ceea ce am realizat deja", a spus Gianluigi Buffon, care va împlini 40 de ani pe 28 ianuarie. "Mi-aş putea schimba decizia doar în cazul unei victorii în Liga Campionilor, pentru a încerca să câştigăm Cupa Intercontinentală (actuala Cupă Mondială a cluburilor - n.red.). Însă, cu un portar ca Sczeszny în spate, este normal ca anul viitor eu să mă dau deoparte", a subliniat portarul de la Juventus. Campion mondial cu Italia în 2006, Buffon a câştigat 8 titluri de campion al Italiei cu Juventus Torino. El a pierdut, în schimb, 3 finale ale Ligii Campionilor cu "Bătrâna Doamnă", în 2003, 2015 şi 2017.