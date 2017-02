Bute a fost învins prin KO şi vrea să continue

Boxerul român Lucian Bute a fost învins de columbianul Eleider Alvarez prin KO în repriza a cincea, la Quebec City, într-un meci la categoria semigrea, eliminatoriu pentru titlul mondial WBC.

Bute a fost surprins de Alvarez cu o lovitură de dreapta la figură, iar apoi sud-americanul a expediat al doilea pumn, tot cu dreapta, trimiţându-l la podea pe fostul campion mondial IBF la categoria supermijlocie, iar Bute nu a mai reuşit să se ridice. Până în runda a cincea, meciul fusese echilibrat, Bute având un plus de iniţiativă. În runda a doua, ambii boxeri s-au ales cu tăieturi, Bute la nas, iar Alvarez la frunte. Alvarez (32 ani), care a câştigat al 22-lea meci al său din tot atâtea disputate în cariera profesionistă (11 KO), va lupta acum pentru titlul mondial WBC la categoria semigrea cu canadianul Adonis Stevenson, deţinătorul centurii.

"Nu pot spune acum dacă mă voi retrage. În acest moment aş putea afirma că nu. Însă poate că, după una sau două luni de repaus, nu voi mai avea dorinţa de a continua", a afirmat fostul campion mondial la finalul meciului. Bute a recunoscut că a fost surprins Alvarez cu lovitura de dreapta la figură care l-a trimis la podea şi nu crede că aceasta a fost cea mai grea înfrângere din cariera sa. "Consider că am fost în meci. Mă simţeam foarte confortabil şi am lăsat mâinile să plece, însă el m-a surprins cu dreapta sa. Astfel de lucruri se pot întâmpla în lumea boxului. Toate înfrângerile fac rău şi nu pot spune că aceasta a fost cea mai dură pe care am suferit-o. Am acum nevoie însă de o pauză", a mai spus boxerul român, care a ţinut să-l felicite, totodată, pe columbian pentru victoria sa.

“Chiar dacă am pierdut, am satisfacţia că am susţinut încă un meci important (centura WBC SILVER) la aproape 14 ani de când am debutat în boxul profesionist! Imnul României a fost ascultat de cei peste 7800 de spectatori în sală dar şi de alte milioane la TV in jurul lumii cu excepţia celor de acasă. Vă rog să vedeţi măcar aici meciul şi să-l daţi mai departe pentru prietenii voştri! #HaiRomania”- a scris Bute pe pagina sa oficială de Facebook.

Eleider Alvarez a declarat, la rândul său, că aceasta este "cea mai frumoasă victorie de la debutul carierei" sale de la medalia de aur cucerită la Jocurile Panamericane din 2007. "Aveam nevoie de o performanţă frumoasă pentru a-mi păstra locul de challenger. Acum nu mai există nicio scuză pentru a nu se organiza meciul împotriva lui Stevenson", a spus columbianul. Referindu-se la lovitura cu care l-a surprins pe român, Alvarez a explicat: " După cea de-a treia rundă, am simţit că lasă garda jos. Este o lovitură pe care am mai utilizat-o. Am încercat să o expediez ceva mai devreme în meci, însă Bute era la o distanţă prea mare. Atunci când am rămas corp la corp cu el, am putut în sfârşit".

Bute, care va împlini 37 de ani pe 28 februarie, ar putea boxa din nou cu canadianul de origine haitiană Jean Pascal, dacă nu se va retrage din activitate. El a mai luptat cu Pascal, fiind învins la puncte în 2014, tot la semigrea. Boxerul gălăţean a suferit a patra sa înfrângere din cariera profesionistă (2 KO), care mai cuprinde 32 de victorii (25 KO) şi un meci egal. Bute nu are nicio victorie în ultimele sale trei meciuri, pierzând două (cu James DeGale) şi terminând altul al egalitate (cu Badou Jack).

Pe 25 noiembrie 2016, Lucian Bute a scăpat de suspendarea pentru dopaj din partea Comisiei de box a Districtului Columbia, SUA. Suspendarea de şase luni pentru consumul de Ostarină (substanţă interzisă) a expirat la 6 noiembrie, iar Bute a fost de acord cu verdictul şi a donat 50.000 de dolari în contul versiunii WBC, pentru lupta împotriva dopajului. Bute a deţinut timp de aproape cinci ani (2007-2012) centura de campion IBF la categoria supermijlocie.

Tot în gala de la Centre Videotron, pugilistul american de origine română Dario Bredicean l-a învins la puncte pe mexicanul Alejandro Torres, într-un meci disputat la categoria supermijlocie. Bredicean (23 ani) are acum 12 victorii la profesionişti din tot atâtea meciuri (3 KO).