Bute a trecut de cântar

Boxerul român Lucian Bute a trecut un prim test al cântarului, la Montreal, în perspectiva meciul cu Eleider Alvarez programat pe 24 februarie, în Canada.

"Astăzi am trecut cu bine proba cântarului de 30 de zile conform regulamentului WBC. Trebuia să avem maximum 87,54 kg. Adversarul meu Eleider Alvarez a avut 86,73 kg, iar eu am avut 83,96 kg. Pentru 24 februarie trebuie să ne încadrăm în 79,34 kg", a anunţat Bute. Meciul cu Alvarez va avea loc pe 24 februarie, la Centre Vidéotron din Quebec. Meciul este programat la categoria semigrea, columbianul Alvarez (32 ani) fiind neînvins în 21 de meciuri la profesionişti (10 KO), în timp ce Bute (37 ani) are un palmares de 32 de victorii (25 KO), 3 înfrângeri (1 KO) şi un egal. Bute a deţinut timp de aproape cinci ani (2007-2012) centura de campion IBF la categoria supermijlocie.