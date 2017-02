Bute este pregătit pentru meciul cu Alvarez

Pe 25 noiembrie, Comisia de box şi wrestling din Washington DC a anunţat că a acceptat explicaţiile pugilistului român Lucian Bute, conform cărora substanţa cu care a fost depistat pozitiv a provenit dintr-un supliment contaminat, astfel că boxerul va putea lupta din nou.

Românul vrea să uite cât mai repede de acestă perioadă, pe care o consideră cea mai grea a carierei şi aşteaptă duelul cu Eleider Alvarez. ”Ştiam în sufletul meu că sunt nevinovat, dar a fost nevoie să şi dovedesc, ceea ce s-a întâmplat după investigaţiile făcute de avocaţii mei şi decizia luată de Comisia de Box din Washington”, a spus Bute, pentru ziare.com. El a trecut cu bine un prim test al cântarului la Montreal, în perspectiva meciului cu Alvarez, programat pe 24 februarie, în Canada. Învingătorul dintre Bute şi Alvarez va boxa pentru centura WBC la categoria semigrea.

”Îl cunosc bine pe Alvarez, este numărul 1 la categoria WBC şi îşi merită poziţia de challenger obligatoriu, dar am încredere în mine şi merg la victorie! Trebuie să-l înving să pot boxa din nou pentru titlul mondial în următorul meci. Alvarez este un alt stil de boxer şi mă pregătesc special pentru el, dar în rest am un program similar de pregătire cu cel de la meciul pe care l-am avut cu Badou Jack”, a adăugat boxerul de 36 de ani. Meciul este programat la categoria semigrea, columbianul Alvarez (32 ani) fiind neînvins în 21 de meciuri la profesionişti (10 KO). Bute are un palmares de 32 de victorii (25 KO), 3 înfrângeri (1 KO) şi un egal. El a deţinut timp de aproape cinci ani (2007-2012) centura de campion IBF la supermijlocie.