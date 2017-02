Bute îl pune la punct pe Alvarez

Boxerul român Lucian Bute a declarat presei canadiene că îi va produce columbianului Eleider Alvarez prima înfrângere din carieră, în meciul care va avea loc vineri, la Centre Vidéotron din Quebec.

Bute şi Alvarez se vor înfrunta, vineri seara, la Quebec, la categoria semigrea, iar învingătorul va urca în ring într-un meci de titlu mondial cu canadianul Adonis Stevenson, deţinătorul centurii mondiale WBC. "Nu a cunoscut înfrângerea până acum, dar vineri va fi prima oară. Toată lumea ajunge aici. Şi eu am fost multă vreme neînvins. Vineri va fi rândul său să piardă", a spus Bute, citat de portalul La Presse. Eleider Alvarez a câştigat toate cele 21 de meciuri disputate până acum la profesionişti, 10 dintre ele înainte de limită. Bute consideră că este un alt boxer de la meciul său cu Jean Pascal, pierdut în ianuarie 2014. "Nu am făcut un meci bun cu Pascal, dar vreau să mai explic de ce. Eram după înfrângerea suferită în faţa lui Froch. Nu eram pregătit psihologic. Credeam că îmi revenisem, dar nu era cazul. De atunci, sunt un alt boxer, am făcut alte două meciuri de titlu mondial, iar încrederea a revenit", a explicat Bute după un antrenament cu public.

Lucian Bute a traversat o perioadă tulbure după meciul său cu britanicul Carl Froch în 2012, încheiat cu prima înfrângere din cariera profesionistă (KO), în urma căreia a pierdut centura de campion mondial IBF al categoria supermijlocie. De atunci, Bute a boxat cu Pascal la semigrea, iar vineri va urca în ring tot la această categorie. Bute, care va împlini 37 de ani pe 28 februarie, intenţionează să îi facă lui Alvarez ce a suferit el în 2012 în faţa lui Froch, scrie sursa amintită, care notează că Bute nu vorbeşte cu răutate despre adversarii săi, iar acest lucru a avut mereu succes în faţa publicului din Quebec. "Poate steaua lui Bute a pălit în ring, de la cele nouă dăţi în care şi-a apărat titlul de campion, dar nu şi în afara ringului", subliniază La Presse.

După ce i s-a comunicat că Alvarez a prezis că îl va învinge prin KO, pugilistul român (32 de victorii, 2 eşecuri şi un meci egal, 25 KO) a răspuns imperturbabil că sud-americanul nu are prea multe în palmares: "E uşor de vorbit, dar important e ce va face în ring". Bute a comentat şi afirmaţia lui Alvarez că vineri va fi încheierea carierei gălăţeanului, mulţumindu-se să spună că îl respectă mult pe Alvarez, dar, indiferent dacă va câştiga sau va pierde, el singur va fi cel care va decide când va agăţa mănuşile în cui. "Am mai multă experienţă, iar el nu a trăit niciodată acest aspect al presiunii", a subliniat Bute, care va lupte pentru a patra oară de când îl are ca antrenor pe Howard Grant. "Va fi dificil pentru Alvarez, mai ales când publicul va fi de partea mea. Este un meci foarte important şi nu ştiu cum va reacţiona", a adăugat Bute. Lucian Bute a mai spus că visează în continuare la un meci pentru titlul mondial. "Am acceptat acest meci eliminatoriu contra lui Alvarez pentru că este un meci de campionat mondial. Visul meu este să mă bat din nou pentru titlul mondial şi să îl câştig", a subliniat Bute.