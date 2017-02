Bute şi Alvarez sunt gata de meci

Pugiliştii Lucian Bute şi Eleider Alvarez au trecut cântarul oficial înaintea luptei de sâmbătă dimineaţă (pe fusul orar al României) de la Quebec, în cadrul categoriei semigrea.

Meciul Lucian Bute - Eleider Alvarez, la categoria semigrea WBC, va avea loc sâmbătă, 25 februarie, în jurul orei 5 dimineaţa, ora României, la Centre Videotron din Quebec, Canada. Românul şi columbianul s-au încadrat în limita de 79.34 kilograme. Lucian Bute a avut 78.74 de kilograme, în timp ce Eleider Alvarez a avut 79.19 kg. Eleider Alvarez (32 de ani) este neînvins în cele 21 de meciuri la profesionişti (10 victorii prin knockout). Lucian Bute (37 de ani) a disputat 36 de meciuri la profesionişti - 32 de victorii, dintre care 25 prin knockout, trei înfrângeri şi o remiză. Învingătorul acestei partide va boxa pentru titlul mondial cu Adonis Stevenson, în toamna anului 2017. Canadianul în vârstă de 39 de ani are 28 de victorii (23 prin KO) şi o singură înfrângere în carieră.

Lucian Bute a boxat ultima dată în data de 1 mai 2016 şi a remizat cu americanul Badou Jack, într-un meci pentru titlul mondial WBC la categoria supermijlocie. La 25 noiembrie 2016, pugilistul român a scăpat de suspendarea pentru dopaj din partea Comisiei de box a Districtului Columbia, SUA. Suspendarea de şase luni pentru consumul de Ostarină (substanţă interzisă) a expirat la 6 noiembrie, iar Bute a fost de acord cu verdictul şi a donat 50.000 de dolari în contul versiunii WBC, pentru lupta împotriva dopajului. Bute a deţinut timp de aproape cinci ani (2007-2012) centura de campion IBF la categoria supermijlocie.

"Cu profundă dezamăgire vă confirm că meciul meu nu a fost preluat de nicio televiziune din România. Am primit enorm de multe mesaje de la cei peste 700 de mii ce urmăriţi această pagină în care sunt întrebat unde se vede meciul meu cu Alvarez pentru Centura #WBC silver şi am sperat până în ultima zi că am să pot anunţa cine televizează in ţară dar nu a fost să fie. Vă asigur că nu preţul drepturilor a stat la baza deciziei televiziunilor de a nu transmite meciul meu. Oricum energia voastră, a românilor, este cu mine şi vă simt mereu aproape! Voi urca în ring în jur de 5:30 dimineaţă sâmbătă! #HaiRomania", este mesajul transmis de Lucian Bute pe facebook.

"Este o chestiune de timp. În acest moment, cred că eu sunt pugilistul mai bun - mai tânăr, mai rapid şi mai puternic. Simt că acesta este momentul meu. Timpul lui Bute a trecut, este acum în postura de a demonstra că poate fi un oponent de calibru. Nu vreau să spun că îi voi provoca sfârşitul carierei, dar cred că prestaţia mea îl va obliga să ia această decizie", a spus Eleider Alvarez la conferinţa de presă premergătoare galei.

Lucian Bute se bazează pe experienţa superioară adversarului şi a spus că nu simte presiune înaintea unei partide cruciale pentru viitorul lui. "Mă bazez pe experienţa celor 13 meciuri pentru titlul mondial. Sunt rapid, abil şi cred că pot să-l înving pe Alvarez. Sunt încrezător şi nu simt presiune, sunt obişnuit cu încărcătura unor astfel de partide. Am observat că Alvarez e puţin nervos. Aveam nevoie de o provocare, de aceea am decis să schimb categoria de greutate. Voi întâlni un sportiv neînvins, dar este o şansă pentru un titlu mondial", a spus Bute.

Howard Grant, antrenorul lui Bute pentru ultimele trei lupte, a declarat că perioada de opt săptămâni de antrenamente s-a desfăşurat excelent, iar românul s-a simţit foarte bine şi nu a acuzat presiunea şi stresul. De cealaltă parte, Marc Ramsay, trainerul lui Eleider Alvarez, consideră că Lucian Bute are experienţă, dar nu a reuşit să depăşească bariera înaltei performanţe.