Cadou după 9 ani

Luptătorul Gheorghiţă Ştefan, care a vineri a primit medalia de bronz de la JO 2008 cu prilejul unei ceremonii la Casa Olimpică, consideră această distincţie ca un cadou, dar a reamintit că a muncit mult şi merită să se bucure de această realizare.

Astfel, bilanţul delegaţiei României la JO 2008 este acum de 4 medalii de aur, 1 de argint şi 4 de bronz. Medalia de bronz i-a fost înmânată luptătorului de Octavian Morariu, preşedintele COSR din 2008 şi în prezent membru al CIO.

"Vreau să mulţumesc COSR pentru această festivitate frumoasă, sunt foarte bucuros pentru această medalie. O consider ca un cadou pe care îl accept. Nu am aceeaşi senzaţie ca şi cum aş fi urcat pe podium, dar este un cadou pe care îl accept. Am fost foarte bucuros când am aflat, nu îmi venea să cred. Am intrat pe net şi am verificat şi am avut o bucurie aparte, o senzaţie pe care nu o pot descrie. Am muncit pentru această medalie, îmi pare rău că nu a fost la ediţia 2008 a Jocurilor Olimpice. Sunt adeptul unui sport curat şi susţin un sport curat, iar cei care sunt prinşi pozitiv e normal să plătească. Medalia asta va avea locul ei, atât în suflet, cât şi în vitrină", a declarat Gheorghiţă Ştefan, care se deplasează încă în cârje după operaţia de la genunchi de anul trecut.

Ştefan, clasat pe locul 5 la JO 2008 în cadrul categoriei 74 kg la lupte libere, a primit medalia de bronz în urma descalificării pentru dopaj a sportivului clasat iniţial pe locul 2 (uzbekul Soslan Tighiev). Gheorghiţă Ştefan a fost învins de Tighiev în optimile categoriei 74 kg, la lupte libere. Românul fusese întrecut în meciul pentru bronz de belarusul Murad Gaidarov. În noua configuraţie, anunţată de forul mondial, rusul Buvaisar Saitiev rămâne cu aurul, Gaidarov a luat argintul, iar bronzul a revenit bulgarului Kiril Terziev şi românului Gheorghiţă Ştefan.

Medalia lui Ştefan Gheorghiţă este a 34-a din palmaresul olimpic al FR de Lupte şi a 307-a din palmaresul COSR.

Corina Căprioriu, vicecampioană olimpică la judo la JO 2012, soţia lui Gheorghiţă, a declarat că medalia este o răsplată pentru munca sa de ani în acest sport: "Mi-a povestit că nu este atât de fericit pe cât şi-a dorit, pentru că i s-a luat bucuria de a urca pe podium şi de a trăi senzaţia asta la JO 2008. Dar eu sunt foarte mândră de el şi extrem de fericită. Chiar a fost foarte emoţionat când i-a fost înmânată medalia. Eu zic că merita pe deplin, se şi vede cât a sacrificat. A fost trup şi suflet pentru sportul pe care l-a practicat".

Căprioriu cochetează cu o eventuală revenire pe tatami, mai ales că are şi aprobarea jumătăţii sale: "Mă gândesc să mă întorc mai ales că mă susţine şi soţul. El este de acord să pornesc din nou pe drumul spre performanţă. Dacă am susţinerea lui, e tot ce contează pentru mine. Dar aştept să văd că am şi susţinere din partea tuturor".

Răzvan Pârcălabu, preşedintele FR de Lupte, a salutat această medalie olimpică care intră în palmaresul federaţiei: "Sincer nu ne-am gândit că o să primim o asemenea medalie, dar mă bucur totodată că s-a făcut dreptate pentru acest copil minunat. Pentru că este un model pentru tinerele generaţii, şi cel mai mult mă bucur pentru liniştea pe care o va avea de acum, prin renta viageră pe care o va primi. Îl vom sprijini cu siguranţă dacă va reveni, dar cred că este foarte greu, chiar imposibil. El trebuie să-şi repare tot ce a stricat în aceşti ani şi să fie el sănătos, că deja a făcut foarte mult pentru luptele româneşti".

Gheorghiţă Ştefan îşi doreşte o revenire, dar deocamdată este în cârje şi visul său olimpic are puţine şase de reuşită: "Tot ce e posibil, dar momentan vreau să fiu sănătos. Este drumul lung până la Tokyo, eu însă vreau să mă refac şi să fim sănătoşi".