Cadou pentru noul lider WTA

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a ajuns deja la Singapore şi a vorbit cu cei de la WTA despre obiectivele pe care şi le-a stabilit pentru această ediţie a Turneului Campioanelor.

Aflată la a patra participare la Turneul Campioanelor, Simona Halep este pregătită să scrie istorie şi să rămână pe prima poziţie WTA şi după cea mai importantă competiţie a anului. ”Îmi place totul aici. Am jucat atât de bine în 2014, chiar şi în ediţia următoare, nu pot spune că am evoluat rău, doar că nu am mai reuşit să ies din grupe”, a spus Halep pentru WTA. Tot pentru site-ul WTA, Halep a spus că ”anul acesta abia aştept să joc din nou aici, să mă bucur mai mult de meciuri şi să lupt mai mult. Poate voi avea şi puţin mai mult noroc şi mă voi califica în semifinale. Singura aşteptare pe care o am este aceea de a da tot ce am mai bun. În ceea ce priveşte rezultatele, vom vedea”. Anul trecut, românca a câştigat cu Madison Keys şi a pierdut cu Angelique Kerber şi Dominica Cibulkova, a încheind pe locul 3 în Grupa Roşie.

Simona Halep va primi un automobil Porsche 911 GTS Cabriolet, în valoare de peste 110.000 de euro, pentru performanţa de a ocupa locul I în clasamentul pe 2017, care contează pentru calificarea la Turneul Campioanelor de la Singapore. Acest premiu face parte din parteneriatul dintre WTA şi marca germană, încheiat în aprilie. Porsche are o lungă legătură cu tenisul feminin, fiind sponsor al turneului de la Stuttgart din 1978 şi propietar şi organizator al acestei competiţii, din 2002. Câştigătoarea Porsche Tennis Grand Prix primeşte un automobil asemănător. În 2014, Halep a primit un Porsche 911 Carrera 4 Coupe, iar în 2015 un Porsche Panamera, din partea reprezerntanţei din România a companiei germane. Jucătoarea română va fi cap de serie număul 1 la finala sezonului, Turneul Campioanelor de la Singapore, care va începe duminică, reunind cele mai bune opt sportive din 2017. Celelalte şapte jucătoarea calificate la finala sezonului sunt spaniola Garbine Muguruza, locul 2 WTA, sportiva cehă Karolina Pliskova, locul 3 WTA, ucraineanca Elina Svitolina, locul 4 WTA, daneza Caroline Wozniacki, locul 6 WTA, americanca Venus Williams, locul 5 WTA, letona Jelena Ostapenko, locul 7 WTA, şi Caroline Garcia din Franţa, locul 9 WTA.