Calificare fără emoţii pentru Simona Halep la Roland Garros

Jucătoarea română Simona Halep (4 WTA, cs 3) a trecut de primul tur la Roland Garros (Franţa, 39,2 milioane de dolari), al doilea turneu de Mare Șlem al anului, care se desfăşoară pe terenurile din complexul sportiv Stade Roland Garros.

Sportiva născută în Constanţa a învins-o cu 6-2, 6-3 pe Jana Cepelova (Slovacia, 89 WTA) şi o va întâlni în continuare pe Tatjana Maria (Germania, 102 WTA), care a trecut cu 6-4, 6-1 de Ying-Ying Duan (China, 66 WTA). Din cauza întârzierii unor partide, întâlnirea a fost mutată de pe arena centrală Philippe Chatrier pe terenul secund Suzanne Lenglen. Meciul a durat 69 de minute, iar singurul moment în care românca a fost în dificultate s-a consumat în primul set. Simona şi-a pierdut serviciul la 1-0, după care Jana a preluat conducerea. Din acel moment, însă, Halep a avut o serie de şapte game-uri la rând, prin care a pus capăt setului (la prima oportunitate) şi a luat un mic avantaj în partea a doua a meciului. În setul secund, de la scorul 2-1 pentru Simona s-au consemnat patru break-uri. Românca şi-a păstrat serviciul la 4-3, după care a pus capăt confruntării la prima minge de meci.

Viitoarea adversară, Tatjana Maria, nu are niciun trofeu la simplu, dar deţine în palmares două trofee şi alte patru finale la dublu. Va fi al treilea duel direct, germanca impunându-se în cele de până acum, disputate în 2009, în primul tur la Monzon (Spania, turneu ITF de 75.000 de dolari) cu 6-1, 6-3 şi în finală la Makarska (Croaţia, turneu ITF de 50.000 de dolari) cu 6-1, 4-6, 6-4.

”Sunt fericită să fiu aici, la Roland Garros! Nu a fost uşor de jucat împotriva Janei, pentru că este o jucătoare dificilă, dar m-am descurcat bine. Vreau să vă mulţumesc tuturor celor care mă susţineţi, am şi fani francezi care m-au susţinut întotdeauna şi îmi aduc aminte cu plăcere de ediţia din 2014. Vreau să merg cât departe în turneu”, a declarat pe teren, imediat după finalul meciului, Simona Halep. Anul trecut, ea a ajuns în optimi la Roland Garros, deci are de apărat 240 de puncte.

La conferinţa de presă, Halep a dat următoarele răspunsuri la întrebările adresate de jurnalişti: "Simt încă puţină durere, dar nu e nimic periculos, pot juca. A fost un pic dificil, dar în ultimele 3-4 zile m-am antrenat normal. Am jucat şi câteva puncte şi nu am simţit durere. Când e rece, se umflă un pic. Dar pare mult mai bine decât acum o săptămână. Am efectuat ultrasunete sâmbătă, ligamentul este încă un pic rupt, este cam 80 la sută recuperat, aşa că arată bine şi am încredere că o să fie ok în acest turneu.

Am intrat încrezătoare pe teren şi nu m-am gândit la accidentare. Acesta cred că este lucrul cel mai important. Am jucat cu Tatjana Maria când eram junioară. Mi-aduc aminte că lovea foarte mult slice şi forhand-ul era greu de contracarat. Mă aştept la un meci dificil, pentru că nu este uşor să joci împotriva unei sportive care alternează des loviturile, dar mă simt bine cu picioarele, aşa că voi alerga. Va fi o provocare, dar voi face totul pentru a câştiga.

Nu simt presiune pentru că nu mă consider favorită. Este doar o altă jucătoare de pe tablou. Sunt încrezătoare că voi câştiga, dar nu mă gândesc ce o să fac în turneu. Iau meci cu meci şi încerc să câştig fiecare partidă. Doar asta este în mintea mea.

Am simţit că forhand-ul mi-a mers mai bine azi (n.r.-ieri). Am fost puţin nervoasă pentru că s-a schimbat terenul pe care trebuia să aibă loc meciul.

Cel mai greu moment de după accidentarea de la Roma a fost ziua următoare, când m-am dus acasă, am făcut un RMN şi mi s-a spus că am un ligament rupt. Dar mi s-a explicat că respectivul ligament nu este foarte important, iar celelalte două sunt puternice”.

Campioana olimpiucă a fost eliminată

Portoricană Monica Puig (47 WTA), campioana olimpică en titre, a fost eliminată în turul 2 la turneul de Mare Şlem de la Roland Garros, fiind învinsă cu 6-3, 6-2 de letona Jelena Ostapenko (41 WTA), într-o partidă disputată azi. Ostapenko, în vârstă de 19 ani, s-a impus după o oră şi 11 minute, iar în turul al treilea o avea ca adversară pe Lesia Tsurenko (Ucraina, 42 WTA), care a trecut în două seturi simetrice, 6-2, 6-2, de rusoaica Elena Makarova (40 WTA). (Foto: Neal Trousdale pentru www.OpenTenis.ro)