Calificări în sferturi cu scoruri identice

Bayern Munchen şi Real Madrid au trecut Arsenal şi Napoli în optimile de finală ale Ligii Campionilor, după ce le-au învins cu aceleaşi scoruri, 5-1, respectiv, 3-1, atât în tur, cât şi în retur.

La Londra, gazdele de la Arsenal au făcut o primă repriză bună şi au condus cu 1-0, prin reuşita lui Walcott (20), fiind aproape şi de al doilea gol, dar totul s-a năruit după pauză, când Koscielny a fost eliminat pentru două galbene luate unul după altul (minutul 54), iar Bayern a marcat de cinci ori, prin Lewandowski (55-p), Robben (68), Costa (78) şi Vidal (80, 85). Arsenal nu a mai ajuns în sferturile Ligii din 2010. Bayern, care nu a mai pierdut în optimi din 2011, este prima echipă din istorie care a marcat cinci goluri pe terenul lui Arsenal.

Napoli, fără fundaşul român Vlad Chiricheş în lot, a făcut o primă repriză foarte bună şi spera în calificare după golul marcat de belgianul Mertens (24). Real a revenit după pauză şi a decis soarta partidei în cinci minute, după două cornere executate de Kroos şi fructificate de Ramos (52, 57), chiar dacă la al doilea Mertens a fost creditat cu autogol. Morata a încheiat conturile în finalul meciului (90+1).

Nemulţumit de felul în care a jucat echipa sa în prima repriză a returului din Italia, tehnicianul francez a lăudat, în schimb, atitudinea jucătorilor lui din partea a doua a întâlnirii de pe Stadio San Paolo. "Am suferit mult în prima repriză şi nu am făcut ceea ce doream, am pierdut multe mingi uşoare. Ne-au presat foarte sus. Am fost mai buni în repriza a doua, când am jucat în terenul lor şi i-am presat noi. Nu sunt îngrijorat. Bineînţeles, trebuie să jucăm mai bine decât am făcut-o în prima parte", a spus Zinedine Zidane după meci. "Ştiam că la ei acasă, cu acest public, ne vor putea pune în dificultate la început. Dar un meci durează 90 de minute. Am marcat din faze fixe, da, dar acest lucru face parte din fotbal. Iar apoi am avut multe ocazii", a adăugat tehnicianul francez.

Golurile înscrise în repriza secundă au evitat un eşec care nu ar fi schimbat soarta calificării în sferturile Ligii, dar le-ar fi răpit madrilenilor satisfacţia de a stabili alt record. Real are 12 partide fără înfrângere la ora actuală în această competiţie: Real Madrid - Wolfsburg 3-0 (sferturi de finală), Manchester City - Real Madrid 0-0, Real Madrid - Manchester City 1-0 (ambele în semifinale), Real Madrid - Atletico Madrid 2-1 (1-1) (finală), Real Madrid - Sporting Lisabona 2-1, Borussia Dortmund - Real Madrid 2-2, Real Madrid - Legia Varşovia 5-1, Legia Varşovia - Real Madrid 3-3, Sporting Lisabona - Real Madrid 1-2, Real Madrid - Borussia Dortmund 2-2 (toate în grupe), Real Madrid - Napoli 3-1 şi Napoli - Real Madrid 1-3 (ambele în optimi).

Ultima înfrângere suferită de madrileni a fost înregistrată pe terenul germanilor de la Wolfsburg, în turul sferturilor de finală, 0-2. De asemenea, Real Madrid are 47 de meciuri consecutive cu gol marcat, în toate competiţiile, după partida de la Napoli.