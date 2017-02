Camerun şi Egipt îşi dispută trofeul

Selecţionata Camerunului s-a calificat în finala Cupei Africii pe Naţiuni la fotbal 2017, găzduită de Gabon, după ce a dispus de Ghana cu 2-0 (0-0), la Franceville, în a doua semifinală, iar în ultimul act va înfrunta Egiptul.

"Leii Neîmblânziţi" s-au impus prin golurile marcate de fundaşul Michael Ngadeu-Ngadjui (72), fost la FC Botoşani, şi de Christian Bassogog (90+3). Pentru Camerun a jucat tot meciul fostul fundaş dinamovist Collins Fai. Camerunul are în palmares patru titluri de campioană a Africii şi va disputa duminică a şaptea sa finală. Ghana, care are şi ea patru trofee, a fost finalistă în 2015. Finala va avea loc duminică, la Libreville, după ce Egiptul a dispus cu 4-3 la loviturile de departajare de Burkina Faso. Sâmbătă, la Port-Gentil, are loc finala mică, Burkina Faso - Ghana.