Campioana a adunat cinci succese la rând

Campioana en-titre, FC Viitorul, s-a impus sâmbătă în partida cu nou-promovata Sepsi OSK, scor 3-0, ajungând la cinci victorii consecutive.

Viitorul s-a impus prin reuşitele lui Vînă, Hodorogea şi autogolul lui Dumbravă. Tehnicianul gazdelor, Gică Hagi, a recunoscut că s-a temut de meci, în condiţiile în care echipa a venit după victoria de necrezut din "Groapă", scor 4-0: "Mi-a fost teamă de acest meci, pentru că am venit după un meci mare cu Dinamo. Jucătorii trebuiau să fie concentraţi, să aibă acelaşi nivel, de asta am şi fost agitat. Am avut răbdare, a fost un nivel bun, dar până la urmă calitatea jucătorilor a făcut diferenţa. Câştigăm, marcăm, jucătorii se simt bine între ei şi sunt fericiţi", a declarat antrenorul. Hagi a explicat şi perioada mai puţin fastă a echipei de la începutul sezonului, atunci când Viitorul a pierdut calificările în Liga Campionilor şi Europa League: "Cred că noi schimbăm mult jucătorii în perioada de vară şi până ajungi la sincronizări durează vreo 2-3 luni".