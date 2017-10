Campioana a făcut instrucţie cu Dinamo

FC Viitorul a surclasat pe Dinamo cu 4-0 (2-0), pe stadion din Şoseaua Ştefan cel Mare, în ultimul meci din etapa a 16-a a Ligii I de fotbal.

Golurile au fost marcate de Chiţu (7), Ţucudean (22), de Oliveira (52) şi Vînă (80), acesta din urmă fiind la prima reuşită în Liga I. Dinamo a jucat în inferioritate din minutul 65, când Costache s-a accidentat şi nu a putut continua jocul, antrenorul Vasile Miriuţă epuizând toate schimbările. FC Viitorul este la patra victorie consecutivă în campionat, fără a primi gol în ultimele trei runde. Dinamo are o singură victorie în ultimele opt etape, din care a pierdut patru şi a suferit a patra înfrângere pe teren propriu în acest sezon. În opt confruntări între Dinamo şi FC Viitorul la Bucureşti, constănţenii au obţinut şase victorii (5-1 în 2015), un meci s-a terminat la egalitate, iar Dinamo a învins o singură dată. FC Viitorul nu a învins-o niciodată pe Dinamo pe teren propriu.

În minutul 60, suporterii de la Peluza Cătălin Hîldan au forţat accesul la Tribuna 0, determinând intervenţia jandarmilor, care au făcut uz de gaze lacrimogene. Un spectator a avut nevoie de intervenţia ambulanţei. De asemenea, echipa medicală a intervenit şi a acordat îngrijiri spectatorilor de la tribuna întâi. "Ruşine, ruşine, ruşine să vă fie!" şi "plecaţi cu toţii, lăsaţi-ne, Dinamo nu e o afacere!" au fost câteva dintre scandările fanilor echipei bucureştene, care au încercat să intre pe teren. Cel mai contestat a fost finanţatorul clubului, Ionuţ Negoiţă, considerat principalul vinovat pentru situaţia traversată de formaţia din Şosesaua Ştefan cel Mare.

Antrenorul gazdelor, Vasile Miriuţă, s-a declarat dezamăgit de evoluţia echipei sale şi a anunţat că ia în calcul să renunţe la mai mulţi jucători la meciul din etapa următoare. "Îmi pare rău, am avut încredere în unii dintre jucători, dar la meciul acesta nu au dat înapoi ce trebuia să dea şi vor suporta consecinţele. Ştim cu toţii ce s-a întâmplat la Piatra Neamţ. Dacă nu am vrut să vorbim despre acest lucru, mai ales înaintea acestui joc, am zis că ţine de bucătăria internă. Probabil unii vor vedea meciul cu Gaz Mediaş de la televizor. Nu am vrut să facem scandal. Ce era să fac, să o iau pe mama, să o scot din mormânt şi să o bag în echipă? Un rezultat dezastruos! Felicit Viitorul, au fost mai buni azi. Era un meci de şase puncte, era important să câştigăm, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Am început prost jocul, am luat acele goluri pe contraatac, dar nu are rost să intru în detalii acum. Asta e, am pierdut, de mâine încolo vom vedea ce e de făcut. Suporterii au dreptate. E inadmisibil să se întâmple ce s-a întâmplat azi", a spus Miriuţă, la Digi Sport.

Tehnicianul de 49 de ani a precizat că nu are de gând să îşi dea demisia: "Nu mă gândesc să plec, e echipa pe care o iubesc cel mai mult. N-am venit într-o situaţie bună, dar, dacă era o situaţie bună, ştiţi că nu mai eram aici. Din păcate, unii şi-au bătut joc de munca noastră (n. red - a staff-ului) de o lună de zile. Câţiva jucători pot strica munca noastră. Nu e respect faţă de noi, faţă de fani".

Finanţatorul echipei Dinamo, Ionuţ Negoiţă, a confirmat oferta de 500.000 de euro primită de la FCSB pentru Adam Nemec, dar s-a arătat încrezător că internaţionalul slovac va rămâne la formaţia din Şos. Ştefan cel Mare. "Nu cred că Nemec se va duce la rivala noastră. Problema este alta. Atât timp cât Steaua încasează, de ani buni, sume foarte mari din Europa, din transferuri de jucători, nu am fi realişti dacă ne-am compara cu ei. Sunt realist şi nu am zis niciodată că voi face minuni. Din punct de vedere financiar, mi-am făcut treaba faţă de Nemec. Mai este mult până la iarnă, dar eu nu cred că Nemec va ajunge acolo. Din păcate, situaţia în care suntem nu este nici pentru el foarte încântătoare", a declarat Negoiţă. El a dezvăluit că a propus aducerea lui Eric la echipă, dar a fost refuzat de staff-ul tehnic: "De exemplu, Eric, care joacă foarte bine, mi-a plăcut dintotdeauna. Am zis: «uite, Eric dă semnale că vrea să vină la noi». A fost refuzat de fiecare dată. E doar un exemplu şi mă limitez în a spune tot".