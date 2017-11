Campioana a fost eliminată din Cupa României

FC Botoşani a învins, pe teren propriu, cu 3-2 (0-0), echipa FC Viitorul şi s-a calificat în premieră în sferturile de finală ale Cupei României.

Chitoşcă (50), Roman (74), Plămadă (81) au marcat golurile învingătorilor. Pentru echipa lui Gheorghe Hagi au punctat Gavra (64) şi Drăguş (78). În ciuda înfrângerii, Hagi s-a declarat mulţumit de evoluţia echipei. „Am venit cu o echipă tânără, după cum am anunţat şi înainte. Ne-am asumat acest risc. Sunt foarte mulţumit de joc. M-au surprins. Am întâlnit o echipă mai experimentată. Sunt mulţumit din toate punctele de vedere. Plec cu un gând bun de aici, chiar dacă am luat bătaie şi nu îmi place să pierd. E tinereţea şi s-a văzut. A venit şi oboseala şi am luat goluri uşoare. Au arătat că ştiu fotbal. Trebuie să joace pentru a căpăta experienţă. Au talent şi ei. Asta e munca pe care o facem. E important că avem copii. Am aliniat o formaţie cu o medie de 19 ani şi ceva care a făcut faţă uneie chipe de liga 1, de top 5” a declarat Hagi la finalul partidei.

Lotul Viitorului pentru meciul cu Botosani: Arpad Tordai (20 ani), Alexandru Buzbuchi (24 ani), Tiberiu Căpuşă (19 ani), Bogdan Ţîru (23 ani), Virgil Ghiţă (19 ani), Robert Hodorogea (22 ani), Răzvan Horj (21 ani), Bradley de Nooijer (20 ani), Andrei Ciobanu (19 ani), Tudor Băluţă (18 ani), Kofi Twumasi (21 ani), Ionuţ Vînă (22 ani), Doru Dumitrescu (19 ani), Roberto Mălăele (14 ani), Florin Cioablă (21 ani), Denis Drăguş (18 ani), Cristian Gavra (24 ani), Cristian Ene (20 ani).

CS Craiova s-a calificat cu emoţii în sferturi, la Ploieşti, în urma victoriei în faţa formaţiei de ligă secundă CS Afumaţi cu 3-2 (0-1, 1-1), după prelungiri. Formaţia de eşalon inferior a deschis scorul prin Burlacu (10), pe un contraatac, formaţia din Bănie egalând abia în minutul 66, prin brazilianul Gustavo, aflat în poziţie de ofsaid, la pasa lui Burlacu. În minutul 52, Onea l-a faultat în careu pe Burlacu, dar arbitrul nu a acordat penalty. Meciul a ajuns în prelungiri, unde tot CS Afumaţi a marcat, prin Vlada (92), la o bâlbăială a apărării oltene, după o lovitură liberă executată de Avram. Băluţă, care a ratat în două rânduri singur cu portarul, a ieşit la rampă în prelungiri şi a înscris de două ori în 5 minute, cu şuturi la colţul lung din marginea careului (101, 105), aducând calificarea echipei antrenate de Devis Mangia. CR Craiova a mai cerut un penalty în minutul 110, la un duel între Bărbuţ şi Robicek.

Într-un alt meci, Unirea Slobozia a fost învinsă acasă de CSM Poli Iaşi cu 2-0 (goluri Mendes în minutul 11 din penalty şi Ştefănescu în minutul 66), oaspeţii calificându-se în sferturi.

Programul meciurilor (toate partidele sunt transmise, în direct, de Telekom Sport 1)

Azi: de la 17.30 CS Mioveni - Gaz Metan, de la 20.30 „U” Cluj - Dinamo

Mâine: de la 14.00 Hermannstadt - Juventus Bucureşti, de la 18.30 Chindia Târgovişte - Astra, de la 21.30 ACS Poli Timişoara – FCSB.

Din acest sezon, în Cupă a fost introdusă a patra schimbare. Ea se realizează doar dacă meciul intră în prelungiri şi doar dacă echipa efectuează trei schimbări în timpul celor 90 de minute regulamentare.