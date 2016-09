Campioana e pe locul 12

Astra a pierdut în campionat la primul meci cu Marius Şumudică din nou pe bancă, revenit după suspendare.

Campioana a fost învinsă pe Cluj Arena, considerat teren propriu, în faţa celor de la Gaz Metan Mediaş, cu 2-0. În acest moment, Astra este într-o situaţie critică: are 5 puncte şi este pe locul 12, doar ASA şi Poli Timişoara, echipe care au pornit cu depunctări, sunt mai jos în clasament. Cristi Săpunaru a luat foc la finalul meciului de revenire al lui Marius Şumudică pe banca giurgiuvenilor, într-o partidă de campionat. Internaţionalul şi-a criticat colegii, pe care i-a acuzat că nu trag la aceeaşi căruţă. "Se pare că ne îndrepărtăm de play-off şi ne facem de râs. E dureros. E foarte ruşinos. În condiţiile în care sunt jucătorii care sunt şi ne plângem. Am ajuns într-o situaţie penibilă. Nu e o echipă care se bate la retrogradare, suntem campioana ţării. Echipele din faţă se îndepărtează şi noi batem pasul pe loc. Ce să ne mai motiveze Şumudică când noi suntem penibili şi nu mai putem să jucăm fotbal? Noi am adus echipa aici, noi trebuie să o scoatem. Deocamdată nu tragem la aceeaşi căruţă cu toţii. Când ne trezim, vom juca mai bine. Am pierdut meciul pentru că nu am fost capabili să jucăm fotbal. Nu mă gândesc la echipa naţională, când am ajuns unde am ajuns", a spus Săpunaru.

Filipe Teixeira (35 de ani), unul dintre ceio mai buni fotbalişti ai celor de la Astra, a recunoscut că echipa se află într-un moment de criză şi că doar de ei depinde redresarea grupării de lângă Dunăre. ”Suntem într-un moment de criză, în care nu reuşim aproape nimic. Am luat două goluri pe contraatac... nu ştiu ce se întâmplă, dar trebuie să ieşim urgent din criza asta, pentru că am ajuns după 8 etape să ne batem la retrogradare. E greu să găseşti scuze pentru acest moment ruşinos, dar e normal ca noi, jucătorii, să facem mai mult, să alergăm mai mult. În plus, fiecare dintre noi trebuie să-şi facă autocritica şi să decidem ce vrem să facem”, a spus Teixeira. Mijlocaşul portughez nu mai are puterea în acest moment să se gândească la play-off. ”Suntem deja departe de locul 6, de aceea era important pentru noi să câştigăm acest meci. Era un ciclu de trei partide, din care doream 9 puncte. Acum, trebuie neapărat să câştigăm meciul următor, cu ASA Târgu Mureş. E greu să vezi că Astra se bate la retrogradare, dar asta e realitatea!”, a mai spus Teixeira.