Campioana s-a impus la Iaşi cu 3-2: Astra va juca în play-off

Astra Giurgiu şi-a asigurat prezenţa în faza play-off a Ligii I de fotbal, după ce a învins-o pe CSM Poli Iaşi, cu scorul de 3-2 (1-2), joi seară, în deplasare, într-un meci restanţă din etapa a 23-a.

Partida a fost una cu răsturnări de scor, rând pe rând cele două formaţii aflându-se în avantaj. Astra a început mai bine jocul şi a deschis scorul prin Daniel Niculae (12), la centrarea lui Daniel Florea. Ieşenii au reuşit să domine finalul primei reprize şi au întors scorul în decurs de patru minute, prin golurile lui Cătălin Ştefănescu (39), după o eroare a lui Andrei Piţian, şi Andrei Cristea (43 - penalty), după un fault comis de Fabricio asupra lui Lukacs Bole. În repriza secundă, Astra a revenit la cârma partidei şi a restabilit egalitatea (57), prin Cristian Săpunaru, din penalty, după un fault comis de filipinezul Daisuke Sato asupra lui Alexandru Stan. Filipe Teixeira (72) a adus victoria echipei antrenate de Marius Şumudică, cu un şut din afara careului, portarul Branko Grahovac scăpând mingea printre mâini. Astra se impusese şi în meciul tur, cu 1-0. Astra a ajuns la şapte victorii consecutive în campionat. Ieşenii rămân fără victorie în 2017, cu un egal şi ultimele trei partide pierdute. Astra este a treia echipă care a obţinut biletele pentru play-off (3-2 cu CSM Iaşi), după Viitorul şi Steaua, însă Şumudică are şi alte motive de mândrie. În doi ani a transformat o echipă anonimă într-una dintre forţele Ligii 1, care se bucură de o imensă popularitate.

"Este incredibil ce am păţit la Iaşi şi eu şi jucătorii. Nici nu am putut să-i scot din hotel, toată lumea venea să facă poze cu noi. Te măguleşte, am ajuns să fim foarte respectaţi, chiar adulaţi în anumite oraşe. Asta înseamnă muncă, rezultate, e meritul echipei. Cred că au fost cei mai buni doi ani ai clubului. Am câştigat titlul, Supercupa, am ieşit din grupele europene, acum suntem în play-off. Ne-am atins toate obiectivele, ce să-mi doresc mai mult?", a spus tehnicianul campioanei. Chiar dacă Astra a bifat a 7-a victorie consecutivă, demonstrând că e o echipă extrem de puternică din punct de vedere psihic, Şumudică rămâne cu picioarele pe pământ şi ştie că va urma, la un moment dat, şi o înfrângere. "Nu suntem nici Barcelona, nici vreo mare echipă, va veni şi un eşec. Fiecare îşi doreşte să termine primul, nu ştiu dacă putem", a mai spus tehnicianul campioanei.