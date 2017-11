Capul de afiş al serii este Tottenham - Real Madrid

După 1-1 în tur, cele două formaţii se vor duela pentru şefia grupei la Londra. Ambele au câte şapte puncte după primele două runde, iar o victorie le-ar asigura în mare măsură primul loc.

Napoli are şansa de a-şi lua revanşa în faţa celor de la Manchester City, după înfrângerea din Anglia, scor 1-2. Meciul va fi transmis în direct de Telekom Sport 2, de la 21:45. Grupa F e condusă de echipa lui Guardiola. Cu 9 puncte, City are nevoie de un egal pentru calificare, în timp ce italienii sunt obligaţi să câştige pentru a se apropia de Şahtior, echipa de pe locul 2. Meciul va fi arbitrat de germanul Felix Brych. Ambele formaţii conduc în campionatele interne. Manchester City are un avans de 5 puncte faţă de Manchester United, în timp ce Napoli e la două puncte distanţă de Inter, locul 2 în Italia.

Programul meciurilor de azi (toate partidele încep la ora 21.45): Grupa E: Sevilla - Spartak Moscova şi Liverpool – Maribor; Grupa F: Napoli - Manchester City (pe Telekom Sport 2) şi Şahtior Doneţk – Feyenoord; Grupa G: Beşiktaş - AS Monaco (de la ora 19.00 pe Telekom Sport 1) şi Porto – Leipzig; Grupa H: Tottenham - Real Madrid (pe Telekom Sport 1) şi Borussia Dortmund - APOEL (Telekom Sport 4).