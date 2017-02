Cea mai bună handbalistă a lumii vine acasă: Neagu a semnat cu CSM Bucureşti

Cristina Neagu, cea mai bună jucătoare de handbal a lumii, va juca la CSM Bucureşti, iar prezentarea oficială va avea loc luna viitoare.

"Sunt bucuroasă că mă întorc acasă, este prima oară când am şansa să joc la cel mai înalt nivel în oraşul meu natal. Unul dintre visele mele este să câştig Liga Campionilor cu o echipă românească şi cred cu tărie că am această şansă cu CSM Bucureşti", a spus Cristina Neagu, conform unui comunicatului. Ea are 28 de ani, este căpitanul echipei naţionale a României şi a jucat ultima oară pentru formaţia muntenegreană Buducnost Podgorica.

Alin Petrache, director general al CSM Bucureşti, a spus: "Sunt extrem de încântat să văd că o sportivă de talia Cristinei Neagu a ales CSMB. Era frustrant să vezi o astfel de jucătoare evoluând pentru o echipă din afara României. Trebuie să ne apreciem mai mult valorile şi să le propunem tinerilor sportivi modele. Una dintre misiunile viitoare ale CSM Bucureşti va fi readucerea în ţară a cât mai multor valori autohtone". Oficialul formaţiei bucureştene spune că sportul românesc a reuşit să dea o lovitură de imagine după ce Cristina Neagu a semnat cu CSM Bucureşti. ”Nu mi-a fost extrem de greu să o conving, este bucureşteancă, şi-a dorit să revină, era extrem de frustrant să văd o româncă, cea mai bună jucătoare de handbal din lume, că nu poate evolua pentru campioana Europei. Multă lume a spus că este un transfer de imagine, eu consider că ea este o sportivă extraordinară şi un caracter frumos şi puternic. Exact cele două caracteristici pentru sportivele de mare performanţă”, a declarat oficialul.

Critina Neagu va deveni, la CSM Bucureşti, cel mai bine plătit sportiv care evoluează în România într-o competiţie de echipă după ce în presă s-a vehiculat că CSM îi oferă 300.000 de euro pe sezon, dublu faţă de suma pe care o primea la Buducnost, însă Petrache a dezminţit. ”Referitor la salariul Cristinei nu vreau să comentez speculaţiile din presă, dar vă pot spune că salariul este mult sub nivelul prezentat în media românească, iar partea cu merchandising-ul este foarte interesant pentru că asta trebuie să pretindă fiecare club, dar trebuie să ne comparăm cu Real Madrid, Barcelona, cu multe alte cluburi puternice. Acest exemplu îl dau de fiecare dată, ei ca şi management îşi aduc sportivii acasă, îşi aduc antrenorii acasă. De fiecare dată am înţeles ideea asta că trebuie să ne aducem oamenii acasă”, a mai continuat preşedintele clubului bucureştean.

În acelaşi timp, Alin Petrache spune că strategia clubului CM Bucureşti este să aducă tot mai mulţi dintre sportivi acasă. ”Cristina Neagu va fi un exemplu pentru tot ce înseamnă sportivele noastre de la Centrul de Copii şi Juniori, eu cred că este o bucurie că am reuşit să aducem un sportiv de talia ei acasă. Aceşti sportivi pe care vrem să-i aducem sunt modele de urmat în lumea sportivă. Acum am reuşit să o aduce pe Cristina Neagu la echipa de handbal. Este o strategie de-a ne aduce sportivele acasă, iată ce am făcut, iată că am legitimat-o pe Irina Begu, am adus-o pe Monica Niculescu la secţia de tenis”, a mai spus Petrache, care a comentat şi pe tema problemelor cu care s-au confruntat primarii care au direcţionat fonduri din banii publici către cluburile sportive: ”Mă gândesc că alte primării au avut probleme cu legea pentru că nu au avut un management performant, mă gândesc doar la acest lucru. Iar fiecare care are probleme cu legea trebuie să plătească pentru lucrurile pe care le face. Încercăm ca în proiectul CSM Bucureşti să mergem pe două lucruri concrete. Pe sportul de masă şi pe sportul de performanţă, unul fără altul nu pot merge, merg doar împreună. Prin aducerea acestor jucători, prin crearea unor performanţe foarte mari, iată că vom putea aduce copiii în sânul acestui club. Lipseşte sportul de masă, astfel încât nu putem aduce performanţă. Acum avem un model, un exemplu. Banii publici înseamnă o mare parte din acest buget, dar de când am fost numit în această funcţie de conducere m-am ocupat şi am adus foarte mulţi sponsori aproape, foarte mulţi parteneri. Partea de business este foarte interesantă, este o nişă căutată de foarte mulţi oameni care se ocupă de managementul sportiv”, a conchis directorul general al echipei de handbal CSM Bucureşti.

Preşedintele FR de Handbal, Alexandru Dedu, consideră că transferul Cristinei la CSM Bucureşti este benefic pentru handbalul românesc. "Mă bucur şi salut întoarcerea Cristinei Neagu în România. Este important pentru publicul românesc să o vadă în fiecare săptămână pe cea mai bună jucătoare a lumii. Ca sportiv care a jucat cea mai mare parte a carierei peste hotare, pot să spun că cea mai mare bucurie este atunci când eşti alături de ai tăi, acasă. Îmi doresc pentru fiecare sportiv român să poată juca şi să vrea să joace în campionatul României. Iar întoarcerea Cristinei este semnul că avem o competiţie matură, cu un bun nivel şi cu profesionişti de talie mondială", a scris preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Alexandru Dedu, într-o postare pe Facebook.

Născută la 26 august 1988, interul stânga al României şi-a început cariera la Rulmentul Braşov (2006-2009), debutând la doar 18 ani în prima echipă. Un an mai târziu ea a fost convocată la naţionala de senioare a României, şi a făcut parte din echipa care a evoluat la Campionatul Mondial din Franţa. Între 2009-2013, Cristina Neagu a jucat pentru Oltchim Râmnicu Vâlcea, perioadă în care a obţinut 4 medalii de aur în Liga Naţională de Handbal Feminin. În 2014 ea a semnat cu Buducnost Podgorica (Muntenegru), cu care avea sa câştige Liga Campionilor EHF şi să fie cea mai bună marcatoare a aceleiaşi competiţii. Cristina Neagu a fost desemnată cea mai bună jucătoare a lumii în 2014 şi 2015 şi cea mai bună handbalistă româncă în 2009, 2010, 2015 şi 2016. Ea a obţinut medalii de bronz cu naţionala României la Campionatul European 2010 şi Campionatul Mondial 2015.