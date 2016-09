Ceferin este preşedintele UEFA

Slovenul Aleksander Ceferin (48 ani) a fost ales preşedinte al Uniunii Europene de fotbal (UEFA), în cadrul Congresului forului continental de la Atena.

Şeful Federaţiei slovene, care a beneficiat şi de susţinerea FRF, reprezentat la Atena de preşedintele Răzvan Burleanu şi de secretarul general Radu Vişan, a primit 42 de voturi, în timp ce contracandidatul său Michael van Praag, preşedintele Federaţiei olandeze de fotbal, a primit 13 sufragii. Ceferin îl înlocuieşte pe fostul internaţional francez Michel Platini, care a condus forul european din 2007 până anul trecut, când a fost suspendat din toate activităţile legate de fotbal pe o perioadă de patru ani. Fostul căpitan al reprezentativei Franţei şi triplu câştigător al Balonului de Aur şi-a anunţat demisia pe 9 mai, după verdictul Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), care i-a redus suspendarea de la 6 la 4 ani.

"Să spui că nu am experienţă este o lipsă de respect faţă de preşedinţii federaţiilor mici şi mijlocii, care, ca şi mine, trebuie să facă mai multe cu mai puţine mijloace şi au, deci, experienţă", a spus Ceferin, de profesie avocat, înaintea votului. "Nu voi face promisiune nerealiste", a adăugat el, care a vorbit în engleză despre «wind of change» (vântul schimbării), titlul unui celebru cântec al grupului german Scorpions. Celălalt candidat la preşedinţia UEFA, olandezul Michael van Praag (68 ani), a citat o altă trupă rock, Rolling Stones, declarând că "time is on my side" (timpul este de parte mea).

Platini a fost sancţionat de justiţia internă a FIFA în cazul privind plata controversată a sumei de 2 milioane de franci elveţieni, pe care a primit-o din partea lui Joseph Blatter, fostul preşedinte al FIFA, în baza unui contract verbal, pentru o muncă de consilier depusă între 1999 şi 2002. Iniţial în cursa pentru şefia UEFA s-au înscris trei candidaţi, însă spaniolului Angel Maria Villar, care activează în prezent ca preşedinte interimar, s-a retras pe 6 septembrie.

Până acum UEFA a avut şase preşedinţi în istoria sa, cel mai lung mandat fiind cel al suedezului Lennart Johansson. Danezul Ebbe Schwartz a fost primul şef al UEFA, din iunie 1954 până în aprilie 1962 (7 ani şi 9 luni). Lui i-a urmat elveţianul Gustav Wiederkehr, care s-a aflat la cârma forului timp de 10 ani şi 2 luni. Ungurul Sandor Barcs a fost interimar între iulie 1972 şi martie 1973 (8 luni). Italianul Artemio Franchi a condus UEFA timp de 10 ani şi patru luni, fiind înlocuit de francezul Jacques Georges, preşedintele organizaţiei europene timp de 7 ani şi 8 luni, până în aprilie 1990. Mandatul lui Lennart Johansson s-a desfăşurat în perioada aprilie 1990 - ianuarie 2007, adică 16 ani şi 9 luni. Michel Platini a fost ales pe 26 ianuarie 2007, iar prerogativele sale au încetat pe 8 octombrie 2015, când a fost suspendat provizoriu din orice activitate fotbalistică.

Italianca Evelina Christillin, singura candidată, a fost desemnată de Congresul Uniunii Europene de Fotbal (UEFA), reunit la Atena, să reprezinte forul european în Consiliul FIFA, transmite AFP. În vârstă de 60 de ani, Evelina Christillin este o fostă componentă a echipei de schi alpin a Italiei. Licenţiată în istorie, Christillin a fost responsabilă cu sărbătorirea centenarului clubului de fotbal Juventus Torino li a fost implicată în organizarea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Torino, din 2006.