Cel mai bun an al Simonei Halep

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat că 2017 a fost de departe cel mai bun an din cariera sa de până acum, ţinând cont că la finalul acestuia a urcat pe locul 1 în clasamentul mondial.

„2017 a fost cel mai bun an pentru mine de departe. Dar în acelaşi timp şi cel mai greu. Am trecut prin momente emoţionale dificile, însă şi foarte frumoase când am ajuns pe locul 1. A fost un an frumos şi sper să vină alţii şi mai frumoşi în continuare", a spus Halep, prezentă miercuri la gala organizată de Asociaţia Presei Sportive (APS) cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la înfiinţare.

Numărul 1 mondial a menţionat că după zilele de vacanţă pe care le va petrece în ţară va participa la turneul demonstrativ Intercontinental World Tennis Thailand Championship, care va avea loc în zilele de 23 şi 24 decembrie.

„Voi începe antrenamentele în România pentru că mai am câteva zile de vacanţă. Deja am început să alerg un pic în sală. Apoi voi merge la turneul demonstrativ din Thailanda. Merg cu mare drag acolo pentru că nu va fi presiunea de la turneele oficiale. Iar meciurile pe care le voi disputa în Thailanda mă vor ajuta să mă pregătesc pentru turneele din debutul anului viitor", a precizat Halep.

Jucătoarea de tenis Simona Halep a fost premiată în cadrul Galei APS 90 alături de foşti şi actuali sportivi precum Gheorghe Hagi, Ion Ţiriac, Valeria Răcilă, Elizabeta Samara, Alina Vuc, componentele echipajului feminin de dublu vâsle, Ionela-Livia Lehaci şi Gianina-Elena Beleagă, al echipajului feminin de 8+1, Ioana Vrînceanu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Mihaela Petrilă, Iuliana Popa, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu, Adelina Boguş, Laura Oprea şi Daniela Druncea.

La rândul lui, Ilie Năstase a declarat că Simona ar merita titlul de sportivul anului 2017 în România. „Cred că Simona Halep este sportivul anului 2017. După rezultatele şi anul pe care l-a avut, cu siguranţă merită", a spus Năstase, prezent miercuri la gala organizată de Asociaţia Presei Sportive (APS) cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la înfiinţare. Ilie Năstase a afirmat că statul român ar trebui să facă mai mult pentru sport, precizând în acelaşi timp că s-a săturat să se certe pentru ca Arenele BNR să revină în circuitul sportiv. „Nu sunt supărat pe cei de la MTS, eu sunt supărat în general pentru că nu se face nimic pentru sport. Statul trebuie să facă, ministerul dacă nu are bani cum să facă? Am văzut că în provincie s-au descurcat mai bine, s-au făcut stadioane acolo, săli frumoase cum e cea de la Cluj. Bucureştiul a rămas în urmă, deşi e Capitala. M-am săturat de atâtea certuri pentru Arenele BNR, mă îmbolnăvesc. Să mă cert mereu cu guvernatorul BNR, ce să fac?", a adăugat Năstase. La 10 octombrie, mai mulţi foşti şi actuali jucători de tenis, printre care se numără Ion Ţiriac, Ilie Năstase şi Simona Halep au făcut o petiţie către Guvernul României pentru reincluderea Arenelor BNR în circuitul sportiv, mai exact pentru transferul bazei din administrarea Băncii Naţionale a României către statul român, pentru a putea fi modernizată şi folosită.