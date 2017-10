Cel mai frumos mesaj a venit de la Serena Williams

Simona Halep a revenit în ţară şi a fost aşteptată de ministrul MITS, Alexandru Dunca, de preşedintele FRT, George Cosac, şi de alte oficialităţi din sportul românesc.

Noul număr unu mondial a susţinut o conferinţă de presă în care a vorbit despre noul statut pe care-l are şi a recunoscut că Serena Williams i-a trimis cel mai important mesaj. "Am văzut multe poze pe Twitter, am văzut că multe jucătoare m-au felicitat, dar un mesaj deosebit a fost de la Serena Williams pe Instagram. A fost personal şi deosebit. Au fost cuvinte foarte frumoase, poate a fost cel mai important mesaj pe care l-am primit, chiar nu mă aşteptam. Mi-a scris cuvinte frumoase. Eu nu am curajul să-i scriu atunci când a născut, dar am avut ocazia acum şi pot spune că e cea mai bună jucătoare din lume", a declarat Halep la conferinţa de presă organizată în salonul prezienţial din Aeroportul Henri Coandă. 10 întâlniri au bifat Serena Williams şi Simona Halep, sportiva din SUA având câştig de cauză în opt rânduri, în timp ce Halep i-a luat două meciuri.

"Sunt foarte mulţi oameni. E o onoare să fiu aici, dumneavoastră mi-aţi făcut ziua asta mai frumoasă venind aici. E un vis devenit realitate, ziua asta rămâne în istorie pentru toţi românii. Mă bucur că sunt numărul 1. Vreau să mulţumesc celor care au lucrat cu mine 22 de ani, deja mă simt bătrână (n.r. râde). Mulţumesc familiei mele!", a declarat Simona Halep la sosirea pe Aeroportul Henri Coanda. "Bineînţeles că fotbalul va rămâne pe primul loc în România, dar mă bucur că tenisul a demonstrat asta. Am primit sute de mesaje. După ce am câştigat acel meci cu Ostapenko şi am ţinut acel buchet de flori în mână am realizat că sunt numărul 1 mondial. Mi-am dorit mereu să fiu numărul 1. La Roland Garros a fost pentru prima dată când am simţit asta, iar meciul de la US Open mi-a dat încredere şi mi-am dorit mai mult, am muncit. Cred că va fi din ce în ce mai greu. Vor fi momente în care îmi va fi şi mai greu, dar mă vor ajuta să ajung şi mai sus. Nu e uşor pentru nimeni să urmărească meciurile mele, dar simt suţinerea şi celor care mă critică. Chiar vorbeam cu mama mea că sunt mulţi ani de când am început tenisul, dar sâmbătă am uitat tot. Nu pot spune că am avut o viaţă grea, dar succesul când apare schimbă tot şi se cam uită greutăţile. Vreau să câştig un turneu de Grand Slam şi să mă menţin pe primul loc cât mai mult. Vreau să mă odihnesc câteva zile acum", a mai spus Simona Halep.

Noul lider mondial în circuitul feminin, Simona Halep a spus la revenirea în România că nu se desparte de manşeta pe care a primit-o de la Andrei Pavel, în 2008, după turneul de la Roland Garros. "Încă mai am manşeta pe care a purtat-o Andrei Pavel, în 2008, la Roland Garros. Era idolul meu şi din acest motiv i-am cerut acea manşetă. O să o păstrez mereu şi vreau să-i mulţumesc că face parte din echipa mea şi că mă încurajează tot timpul" ,a spus Simona Halep. Halep a ţinut să le mulţumească şi celorlalţi oameni din staff-ul ei. "Îi mulţumesc lui Darren, deşi nu înţelege ceea ce spun, dar sunt sigură că va găsi o modalitate să îşi traducă. Şi doamnei Ruzici vreau să-i mulţumesc. Pentru mine e mai mult decât un manager", a mai spus Halep. Ea a devenit, de azi, prima româncă lider mondial WTA.