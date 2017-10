Chiricheş este dorit în Franţa

Viitorul lui Vlad Chiriches (27 de ani) la Napoli pare compromis, pentru că nu mai intră în vederile antrenorului Maurizio Sarri, dar tot mai multe cluburi au îmceput să se intereseze de internaţionalul român.

Totul se poate realiza în proxima perioadă de mercato, aşa că fundaşul central are de unde să aleagă. Prestigiosul cotidian France Football a publicat, în ediţia tipărită, o informaţie potrivit căreia Chiricheş se află pe lista de priorităţi a celor de la Bordeaux. Mai mult decât atât, jurnaliştii francezi susţin că negocierile dintre emisarii clubului şi impresarul jucătorului sunt destul de avamsate cu şanse de concretizare. Chiricheş ar fi tentat de o mutare la gruparea de pe locul 7 din Ligue 1, mai ales că astfel ar fi mai aproape de bunul său prieten şi coleg de naţională, Ciprian Tătăruşanu, devenit om de bază la Nantes. Din fericire pentru el, internaţionalul român are de unde alege, mai ales că are oferte şi din Turcia, de la Trabzonspor. Chiricheş mai are contract cu napoletanii până la 30 iunie 2020.