Chiricheş vrea la CE 2020

Căpitanul naţionalei de fotbal a României, Vlad Chiricheş, a declarat că toţi jucătorii regretă că nu au reuşit să obţină participarea la barajul pentru Cupa Mondială 2018, dar speră ca prima reprezentativă să înceapă cu bine noua campanie de calificare la EURO 2020.

"Fiecare dintre noi avem un regret că nu am ajuns la baraj, mai ales văzând meciurile din perioada asta. Dar nu avem ce să mai facem, sperăm să începem cu bine noua campanie. Am terminat campania rău, pentru că nu am reuşit să ne calificăm. Dar e bine că am făcut o schimbare şi se vede o nouă atitudine şi sper să continue acest lucru în perioada următoare", a spus Chiricheş.

Întrebat dacă atmosferă făcută de publicul de Cluj la meciul cu Turcia se poate repeta şi la Bucureşti, în cel cu Olanda, Chiricheş a răspuns: "A ajutat foarte mult jocul etalat de noi şi atitudinea arătată în ultimele meciuri. E important ca noi să avem evoluţii bune pentru ca publicul să ne susţină pe toată durata meciului. În campania trecută au fost momente în care nu am avut evoluţii bune. Chiar şi după victoria cu Armenia, o victorie chinuită, fanii au fost puţin frustraţi de ce se întâmpla pe teren. Doar asta a fost atunci. Dar eu cred că dacă noi vom arăta aceeaşi concentrare pe teren publicul ne va susţine".

Bogdan Lobonţ şi Adrian Mutu ajută actualii componenţi ai primei reprezentative, este de părere Chiricheş. "E foarte bine să avem în jurul nostru foşti jucători ai echipei naţionale. Ne ajută cu sfaturi, cu tot ce au trăit şi ei la echipa naţională. Deci asta ne ajută", a adăugat el.

Echipa naţională a României întâlneşte, marţi, de la ora 21,00, pe Arena Naţională din Bucureşti, selecţionata Olandei, într-un meci amical.