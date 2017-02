Chivu a refuzat Real Madrid

Cristian Chivu a fost foarte aproape de un transfer la Real Madrid în 2007, dar a refuzat categoric mutarea şi a povestit cum a decurs discuţia cu directorul sportiv de atunci al clubului blanco, Predrag Mijatovic.

"Nu am regretat niciodată!", afirmă fostul căpitan al naţionalei României, care a precizat că principala cauză a fost aroganţa arătată de fostul oficial al Realului, care i-a vorbit de sus. În acea vară, Chivu s-a transferat pe 15 milioane de euro de la AS Roma la Inter Milano. Singurul regret este din 2010, după ce a câştigat Liga Campionilor cu nerrazzuri, când nu şi-a forţat plecarea la "o echipă mare, poate cea mai mare". Fostul fundaş nu a dezvăluit despre ce echipă a fost atunci vorba, dar de-a lungul anilor au existat speculaţii că Real Madrid l-ar fi vrut din nou, după ce Mourinho a preluat banca tehnică a "galacticilor". Atunci, mutarea a fost refuzată de şefii lui Inter, dar Chivu simte că şi-ar fi putut forţa plecarea pe Bernabeu, dacă ar fi insistat mai mult.

"Eu am renunţat la Real Madrid. Adică i-am închis telefonul în nas lui Mijatovic, nu am vrut să stau de vorbă cu el. Nu mi-a părut rău, pentru că nu mi-au plăcut modul de abordare şi aroganţa. Mai degrabă eşti om şi ne înţelegem, decât să fii arogant cu mine şi să îmi fii superior. Dacă stăm de vorbă, înseamnă că suntem la acelaşi nivel. Eu am multe de învăţat de la tine, poate ai şi tu ceva de învăţat de la mine, dar niciodată nu-mi place să mă tratezi de sus. I-am închis telefonul şi nu am regretat niciodată. I-am spus nu Realului în vara în care m-am transferat de la Roma la Inter. Am avut o vară agitată, punctul de vedere îl spusesem Romei când am câştigat Cupa Italiei, ştiau care e dorinţa mea. Au ales să facă lucruri de capul lor, fără să mă întrebe, în încercarea de a câştiga mai mulţi bani", a declarat Cristian Chivu la emisiunea "Digi Sport Special".

"Ar fi trebuit să insist, poate, după ce am câştigat Liga Campionilor, să mă transfer undeva unde eram dorit de un antrenor, dar am ales să îmi văd de familie şi să stau liniştit, cred că din comoditate, după problemele avute la cap şi într-o perioadă în care m-am retras şi de la naţională. Era o echipă mare, poate cea mai mare. E un mic regret, pentru că aveam nevoie de o motivaţie în plus. Simţeam, în acelaşi timp, că după accidentarea la cap nu mai eram jucătorul care fusesem, din punct de vedere mental, nu fizic. Aveam şi probleme fizice, au fost vreo 9 luni în care nu mi-a fost deloc uşor. Aveam ceva semne de întrebare în privinţa problemelor de sănătate şi nu am vrut să îmi bat joc de cei care credeau în mine şi nici de mine. Nu am vrut să păcălesc pe nimeni şi nu am păcălit fotbalul vreodată", a mai spus el.