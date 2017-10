Clujenii au două victorii în două meciuri

U-BT Cluj-Napoca a reuşit a doua sa victorie în Grupa E a FIBA Europe Cup la baschet masculin, 87-73 (55-26) cu formaţia georgiană Dinamo Tbilisi, miercuri, în Palatul Olimpic din Tbilisi.

Campioana României a dominat clar partida şi la pauză conducea cu 55-26, dar apoi a redus din turaţie şi a permis gazdelor să reducă din diferenţă, fără ca succesul clujenilor să fie în pericol. La "U" au jucat Justin Gray 3 puncte, 2 recuperări, Zeljko Sakic 13 p, 6 rec, 3 pase decisive, Giordan Watson 14 p, 4 pd, Andrei-Sergiu Mureşan, Ousmane Barro 8 p, 8 rec, 2 pd, Vaidas Kariniauskas 13 p, 1 rec, 1 pd, Andrei Calnicenco 6 p, 5 rec, Rolland Torok 10 p, 5 rec, Lasan Kromah 9 p, 1 rec, 4 pd, Alexandru Olah 6 p, 9 rec, Camil Berculescu 2 p, 1 pd, Nandor Kuti 3 p, 4 rec, 2 pd, Pentru Dinamo au evoluat: Ghiorghi Șarabidze 6 p, 4 rec, Jovan Crnic 6 p, 5 rec, 1 pd, Lavell Boyd 12 p, 2 rec, 2 pd, Ilia Londaridze 6 p, 5 rec, Kiel Turpin 18 p, 9 rec, Levan Paţaţia 9 p, 4 rec, 5 pd, Mihail Berişvili 10 p, 5 rec, 5 pd, Nodar Gogodze 6 p, 3 rec, 1 pd.

"Ştiam care este valoarea noastră, însă nu am crezut că va fi atât de uşor. Am început foarte bine jocul şi ne-a fost mult mai uşor pe urma, sunt bucuros ca am putut sa le acord mai multe minute jucătorilor noştri tineri, căci trebuie să ia şi ei pulsul acestei competiţii. Ne-am pierdut puţin concentrarea în a doua repriza, este greu să rămâi la acelaşi nivel când ai 30 de puncte avantaj, chiar am vorbit despre asta în vestiar. Însă îmi felicit jucătorii pentru cum au controlat meciul, în niciun moment nu s-a pus problema învingătoarei şi sunt bucuros pentru asta. Ne aşteaptă alte meciuri grele, peste trei zile mergem la Sibiu, apoi avem din nou o partida dificilă în Bulgaria, deja gândurile noastre se îndreaptă spre acele meciuri", a declarat antrenorul clujenilor, Mihai Silvăşan.

În celălalt meci al zilei, Istanbul BBSK a dispus de formaţia bulgară Lukoil Academic Sofia cu 81-69. "U" este lider, cu 4 puncte, urmată de Lukoil Academic, 3 puncte, Istanbul BBSK, 3 puncte, Dinamo Tbilisi, 0 puncte. "U" va juca următorul meci pe 1 noiembrie, în deplasare, cu Lukoil Academic, în aceeaşi zi având loc şi partida dintre Istanbul BBSK şi Dinamo Tbilisi.