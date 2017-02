CM de atletism de la Londra, fără ruşi: suspendarea a fost prelungită

Federaţia internaţională de atletism a prelungit suspendarea Rusiei, ţară care va lipsi astfel de la CM 2017, programate în august la Londra, după ce a ratat şi JO 2016 de la Rio, din cauza scandalului legat de dopajul instituţionalizat.

"Rusia nu este pregătită", a sintetizat norvegianul Rune Andersen, preşedintele Task Force, structura însărcinată de IAAF să coordoneze reforma atletismului rus şi practicile acestuia în materiale de luptă împotriva dopajului. Consiliul IAAF, reunit luni la Cap-d'Ail, în apropiere de Monaco, a urmat aşadar recomandările echipei lui Andersen, prelungind încă o dată suspendarea atletismului rus, după ce făcuse acest lucru de alte două ori, în martie şi iunie 2016. La sfârşitul şedinţei acestui consiliu, Sebastian Coe, preşedintele IAAF, a precizat că Rusia nu va putea fi reintegrată ca ţară în familia atletismului înaintea lunii noiembrie 2017, deci după Campionatele Mondiale de la Londra. Acest lucru nu înseamnă însă că nu vor fi atleţi ruşi la competiţia din capitala britanică. Cei mai buni dintre aceştia, printre care şi câţiva campioni mondiali, vor fi spera în continuare să participe la aceste Mondiale sub drapel neutru.

Federaţia rusă de atletism (RUSAF) a dat publicităţii, pe 1 februarie, numele a 31 de atleţi care speră să obţină acest statut. Andersen a precizat, de altfel că, dacă vor răspunde exigenţelor cerute, aceşti atleţi vor fi eligibili începând cu CE în sală de la Belgrad, din martie. Ivan Uhov, campion olimpic la săritura în înălţime în 2012, Serghei Şubenkov, campion mondial la 110 m garduri în 2015, şi Lukman Adams, campion mondial indoor la triplusalt în 2014, apar toţi trei pe lista dată publicităţii de RUSAF, la fel ca şi Maria Kucina, campioană mondială la săritura în înălţime în 2015. Ekaterina Koneva, campioana lumii la triplusalt indoor în 2014, Svetlana Şkolina, medaliată cu bronz la săritura în înălţime la JO 2012 de la Londra, precum şi Anjelika Sidorova, campioana europeană la săritura în înălţime în 2014, aşteptată la rândul lor un răspuns din partea IAAF.

Atleţii candidaţi la drapelul neutru trebuie, pentru a obţine acordul IAAF, "să nu fie în niciun mod direct implicaţi în eşecul federaţiei lor naţionale în punerea la punct a unui sistem adecvat pentru promovarea sportivilor curaţi", conform Federaţiei internaţionale de atletism.De asemenea, ei trebuie să nu fi lucrat niciodată că antrenorii sau medicii implicaţi în afaceri de dopaj.

Decizia Federaţiei internaţionale de atletism (IAAF) de a interzice Rusiei participarea la Campionatele Mondiale de la Londra, din vara acestui an, era "aşteptată", a declarat vicepremierul rus însărcinat cu sportul, Vitali Mutko. "Există o tendinţă generală în atitudinea faţă de Rusia. Şi IAAF nu vrea să fie pionier în materie de ridicare a restricţiilor", a declarat Mutko pentru agenţia de presă R-Sport. "Această decizie era aşteptată. Nu era nimic altceva de aşteptat din partea IAAF", adăugat demnitarul rus. Totuşi, el a recunoscut că "numeroase abuzuri şi încălcări" au fost comise de către Agenţia rusă antidoping (RUSADA). "Sportivii au încălcat regulile, mulţi antrenori nu înţeleg cum este posibil să lucrezi fără dopaj şi a sosit timpul să-i punem pe tuşă", a declarat el,înainte de a adăuga că "s-a realizat o treabă colosală" în ultimul an. Campionul mondial rus la 110 m garduri, Serghei Şubenkov, consideră la rândul său că "situaţia nu s-a schimbat" şi regretă că încă nu a fost autorizat să concureze sub drapel neutru, adăugând că sportivii ruşi "nu au nicio perspectivă".